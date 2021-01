Un concerto di Stephanos Thomopoulos direttamente a casa nostra (Video)

In attesa di poter tornare a teatro, il Conservatorio di Nizza, tramite la piattaforma “cultivez-vous” propone un concerto di Stephanos Thomopoulos, Professeur de Piano au Conservatoire à Rayonnement Régional de Nice

Sono eseguiti:

L.v. Beethoven Sonate N°21 en Do majeur opus 53, dite Waldstein

M. Ravel – Ondine

M. Hadjidakis – Dimanche nuageux (extrait de Six Tableaux Populaires).

“La cultura s’invita a casa vostra!”, con questo slogan i servizi culturali di Nizza aprono una nuova pagina nella vita di quanti decidono di dedicare al sapere, alla conoscenza, allo spettacolo, alle mostre, alla cultura, alla musica qualche ora della propria giornata da trascorrere rigorosamente chiusi in casa.

Collegandosi al sito internet http://cultivez-vous.nice.fr si apre un mondo fatto di concerti, balletti, tour del patrimonio, conferenze, film ed esposizioni.