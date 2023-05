Nizza dedica una mostra a Carlo e Camilla in concomitanza con la loro incoronazione (Foto)

Fino al 14 maggio 2023 il Museo di Villa Massena a Nizza propone una mostra d’eccezione in concomitanza con l’incoronazione di Re Carlo III e della Regina Camilla. “Nice, an English Story”, questo il titolo della mostra.

Lunedì 7 maggio 2018 , il Principe di Galles e sua moglie, la Duchessa di Cornovaglia, si sono recati in Francia, in particolare a Nizza, per una prima visita ufficiale, per celebrare gli storici legami tra la Costa Azzurra e la Gran Bretagna.

Il principe Carlo d'Inghilterra in quell’occasione si era soffermato su Villa Massena ed in particolare il ritratto della regina Vittoria.

Cinque anni dopo questa visita, il 6 maggio 2023, verrà incoronato re e nei saloni posti al piano terra verrà proposta una retrospettiva su quell’incontro, durante il quale al futuro re venne conferita la cittadinanza onoraria.

La mostra proporrà anche diversi documenti sulla presenza inglese in Costa Azzurra.

Il Museo Massena si trova a Nizza in Rie de France 65, è aperto tutti i giorni (eccetto il martedì) dalle 10 alle 18.