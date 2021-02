Un prestito personale è una tipologia di finanziamento non finalizzato che ti può essere utile al fine di ottenere una certa liquidità. Grazie al web oggi hai a disposizione diversi prodotti con offerte e costi competitivi. Ma quali sono i prestiti personali più convenienti di febbraio 2021? Scopriamolo insieme.



Quali sono i migliori prestiti personali di febbraio 2021



Come individuare il prestito più conveniente per le tue esigenze? In primo luogo sarà importante considerare se puoi sottoscrivere il prestito direttamente online oppure è necessario recarti in filiale, un fattore che può fare la differenza per ciò che riguarda le tempistiche. Altra cosa da valutare sono i costi fissi e quelli previsti per l'istruttoria. Dovrai quindi fare attenzione non solo al TAN, ma anche al valore del TAEG. Infine sarà importante valutare quali sono le garanzie richieste. Di seguito ti indichiamo i prestiti di febbraio 2021 più convenienti.



Prestito personale Compass



La richiesta del prestito personale Compass è uno dei punti di forza, che rende questa tipologia di finanziamento tra i più richiesti. Infatti potrai effettuare la domanda direttamente dal sito, sia come cliente Compass, sia se sei un nuovo utente e concluderla presso uno dei 300 sportelli presenti sul territorio. In questo modo potrai velocizzare le tempistiche di istruttoria. Alla semplicità e intuitività della domanda si affianca anche una convenienza per quanto riguarda le spese e il piano di ammortamento. Potrai richiede una somma fino a 30.000 € con un TAN intorno al 9% e un TAEG che non supera l'11%, rimborsabile in un piano fino a 5 anni.



Prestito Personale Banca Sella



Se vuoi avere un prestito conveniente e al contempo richiederlo direttamente dal tuo conto online o con lo smartphone, ProntoTuo di Banca Sella può essere considerata una valida scelta. Tutta la procedura potrà essere effettuata direttamente attraverso l'app, inserendo i tuoi documenti, una specifica per quanto riguarda il tuo reddito e concludendo l'operazione con la firma online. Potrai richiedere un importo fino a un massimo di 2.500 € restituibili con un piano di ammortamento di 120 rate. Il prestito Sella è anche molto conveniente dal punto di vista dei costi, dato che si applica una rata fissa con in TAN del 7,02% e un TAEG del 7,27%. Rispetto ad altre tipologie di prestiti personali non dovrai sottoscrivere un assicurazione obbligatoria, ma può essere un valido consiglio al fine di non trovarti in situazioni di difficoltà.



Prestito CreditExpress Easy Unicredit



La velocità di istruttoria è un fattore indispensabile per valutare quale sia il prestito migliore e più conveniente di febbraio 2021, e CreditExpress Easy di Unicredit può essere identificato tra quelli che potrai ottenere in un tempo breve e con la sicurezza di affrontare le tue spese improvvise. La richiesta deve essere effettuata presso uno degli sportelli, ma potrai facilmente prenotare un appuntamento utilizzando il sito. Al momento della domanda dovrai dimostrare di avere una capacità di reddito che giustifichi l'approvazione del finanziamento, come una busta paga o una dichiarazione dei redditi in quanto professionista. Potrai richiedere una somma dal 1.000 € ai 5.000 € con un tasso fisso del 6,50% e un TAEG di 6,74 € senza costi di istruttoria. Inoltre potrai scegliere un piano di ammortamento dai 12 mesi fino ai 36. Maggiori informazioni sul sito https://www.simulazioneprestito.com.



Prestito Cofidis



Innovazione, trasparenza e semplicità nel compilare la domanda sono gli aspetti che rendono il prestito personale Cofidis tra quelli più convenienti di febbraio 2021. Infatti potrai procedere alla richiesta completamente online, stabilendo l'importo e compilando i format in cui dovrai inserire le tue informazioni e inviare copia dei tuoi documenti e di quelli reddituali. L'accettazione dalla domanda avviene nel giro di 24 ore, salvo richiesta di altra documentazione. Potrai ottenere fino a 30.000 € con un minimo di 1000 € restituibili in rate fino a 84 mesi. Non sono previste spese di istruttoria, mentre si applica un TAN intorno al 6,25% e un TAEG del 6,51%.



Agos



Tra i prestiti personali più convenienti di febbraio 2021 devi considerare anche quello AGOS. Potrai effettuare la richiesta con la simulazione del prestito agos completamente online con un minimo di importo di 500 € e un massimo di 30.000 €. Inoltre avrai massima flessibilità per il piano di ammortamento che potrai suddividere in base alle tue esigenze in rate che vanno dai 12 alle 120 mensilità. Il TAN è del 5,97% mentre il TAEG si aggira al 6,14%.