“Ma Bayadère”: la nuova creazione mondiale di Jean-Christophe Maillot per Les Ballets de Monte-Carlo.

Jean-Christophe Maillot torna alla narrazione con una nuova creazione di ampio respiro per Les Ballets de Monte-Carlo: Ma Bayadère, in prima mondiale dal 27 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026 al Grimaldi Forum di Monaco. Con questa opera, il coreografo francese offre una rilettura personale e audace di uno dei capolavori assoluti del repertorio classico, La Bayadère, proponendone una versione che abbandona gli aspetti pittoreschi e orientalistici del balletto originale per concentrarsi sull’essenza delle emozioni e delle relazioni umane.

Più che mai innamorato di una danza sulle punte che ricerca l’eccellenza fino alla vertigine, Maillot la reinventa per raccontare una storia universale fatta di desideri, gelosie, e passioni irrazionali. Là dove La Bayadère tradizionale si svolgeva in un tempio indù popolato da danzatrici sacre, Ma Bayadère trova il suo spazio vitale nel quotidiano di una compagnia di danza: il loro studio diventa così il teatro di una commedia umana tanto feroce quanto ironica, dove i rapporti tra i danzatori si intrecciano in un gioco di potere, fragilità e amore.

Questa nuova creazione, tra le più intime e personali del coreografo, si annuncia come un dialogo vivo e continuo con il patrimonio del balletto classico, ma anche come una riflessione profonda sul ruolo dell’artista e sulla natura stessa della creazione. Attraverso un linguaggio coreografico di estrema purezza e una costruzione scenica che fonde realismo e simbolismo, Maillot invita il pubblico a immergersi in un universo emotivo dove la bellezza della danza incontra la complessità dell’animo umano.

Per l’occasione, Les Ballets de Monte-Carlo saranno accompagnati dall’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, diretta dal maestro Garrett Keast, che darà vita a una partitura musicale di grande intensità, amplificando l’energia e la tensione drammatica della coreografia.

Con Ma Bayadère, Jean-Christophe Maillot rinnova ancora una volta la sua capacità di coniugare tradizione e modernità, offrendo al pubblico un’esperienza artistica unica, in cui la danza diventa strumento di introspezione e poesia in movimento.



