Covid, lo Sputnik ammara nella Baia degli Angeli

La campagna di vaccinazione procede in tutto il Dipartimento delle Alpi Marittime e nemmeno la “zona rossa” nel fine settimana ha fermato le inoculazioni: a Nizza e nella Métropole, in particolare, dove è in atto una sorta di lotta contro il tempo.

Dopo gli alti numeri che hanno contraddistinto la terza ondata, la cancellazione della Pasqua dal calendario dei ponti festivi a maggior richiamo ed anche lo spostamento delle tappe della Paris – Nice, in tutto il territorio della Métropole Nice Côte d'Azur la parola d’ordine è una sola “Vaccinare, vaccinare, vaccinare!”.

Si tratta del solo passaggio che potrà consentire, dopo il 15 aprile, di tentare un’apertura in sicurezza verso le vacanze estive ed anche una ripresa sulla quale il mondo imprenditoriale e quello del lavoro contano parecchio.

Non ha stupito più di tanto, dunque, l’uscita di Christian Estrosi che ha aperto, con diverse dichiarazioni ed interviste, all’utilizzo del vaccino russo Sputnik V.

Il vaccino non è ancora stato validato dalla autorità sanitarie europee e da quelle francesi e quindi non può venire utilizzato in Francia, ma Estrosi sta facendo pressing perché questo possa avvenire ed un quinto vaccino (dopo Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson) possa entrare nel circuito delle somministrazioni.

Non si ferma alle sole dichiarazioni di principio, il Sindaco di Nizza che, in un’intervista pubblicata dal quotidiano Nice Martin, si lascia andare alla confidenza di essere in grado di procurare subito diverse decine di migliaia di dosi del vaccino russo da poter utilizzare nella Regione Provence-Alpes-Côte d'Azur (di cui è vice presidente) e soprattutto nel territorio metropolitano di Nizza.

“Se ci trovassimo in un Paese più decentralizzato, date le relazioni internazionali che mantengo da anni a nome della nostra comunità, sarei in grado di dotare la nostra Métropole, anche il nostro dipartimento, persino la nostra regione di diverse decine di migliaia di dosi di questo vaccino di cui avremmo molto bisogno rispetto alle dosi di Pfizer, Moderna e AstraZeneca che ci sono state inviate fino ad oggi”.

Non si ferma di fronte allo scetticismo “obbligato” del Prefetto che nulla può affermare di diverso se non vi è un’autorizzazione all’utilizzo da parte delle autorità sanitare.

Si lascia però andare, Christian Estrosi, ad un riconoscimento dell’importanza del ruolo che il vaccino Sputnik V potrebbe coprire in questi difficili momenti.

Sempre in una dichiarazione raccolta da Nice Matin il Sindaco di Nizza così si esprime: “Da molto tempo mi sono convinto di questo vaccino. Stiamo vivendo in tempi in cui i francesi sono piuttosto disillusi dal vedere cambiamenti di posizione, cercano di capire perché questo o quel Paese ha avuto accesso a questo e quell'altro vaccino più rapidamente e in numero maggiore.

Quindi mi istruisco, leggo riviste scientifiche, ho amici, anche scienziati e non mi lascio attirare da avventurismi quando parlo di un argomento.

Lo faccio con una certa sicurezza. Lo Sputnik è stato il primo vaccino utilizzato dai russi la scorsa estate. Ci sono già decine di milioni di persone vaccinate e tutte le riviste scientifiche dimostrano che è efficace. Al momento attuale vi sono 48 Paesi nel mondo che lo hanno convalidato e lo stanno utilizzando.

Ci viene detto che le autorità europee lo stanno studiando e che emetteranno il loro verdetto intorno al mese di giugno.

Siamo a corto di vaccini oggi. Abbiamo anche appena appreso che Johnson & Johnson è stata convalidata: è una buona notizia.

Ma è un peccato non andare più veloci sulla convalida dello Sputnik. Sono sicuro che avverrà a giugno, ma nell'Unione europea abbiamo i mezzi per accelerare l'accreditamento”.