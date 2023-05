Mostre, visite guidate e conferenze: Nizza ricorda i 480 anni dall’assedio. Il programma

Tra giugno e settembre 1543 Nizza, proprietà del duca di Savoia, fu assediata dall'esercito e dalla flotta franco-ottomana. A questo episodio significativo per la costruzione della memoria e dell'identità nizzarda è associata la figura di Catherine Ségurane, eroina nizzarda che avrebbe respinto l'attacco nemico il 15 agosto 1543. Rimane oggi il simbolo della resistenza del popolo di Nizza.

Questo il programma delle commemorazioni previste in occasione del 480° anniversario dell'assedio di Nizza.



Mostre

Mostra "Il Bellandarium - Lasciati raccontare la collina del Castello" - Torre Bellanda, Accesso Montée Lesage – Collina del Castello. Dal martedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.

La nuova scenografia del Bellandarium conduce il visitatore attraverso scene teatrali che ripercorrono 7 grandi periodi storici di Nizza con un fregio cronologico, 3 film d'animazione e mostre. 52 personaggi in costume illustrano l'evoluzione dell'abbigliamento e dell'equipaggiamento militare dall'antichità ai giorni nostri.





Conferenze

“L'assedio di Nizza da parte dei Turchi e il mito di Catherine Ségurane” – a cura di Anne Brogini, Vice-Presidente Open Science - Université Côte d'Azur, Docente di Storia Moderna - CMMC - Sabato 6 maggio ore 10, Biblioteca Raoul Mille



“Nizza dopo l'assedio del 1543, evoluzione urbanistica e militare” a cura di Fanny Lelandais, Archivista presso il Dipartimento di Archeologia Nice Côte d'Azur - Sabato 10 giugno alle 15, auditorium MAMAC



“All'ombra della Tour Sincaire: 480 anni di evoluzione urbana svelati dall'archeologia” a cura di Romuald Mercurin, Archeologo presso il Dipartimento di Archeologia di Nizza, Dottore in archeologia protostorica. Sabato 17 giugno alle 14, auditorium MAMAC



"In occasione del suo centenario, storia del monolite di Catherine Ségurane" a cura di Jean-Philippe Fighiera, presidente dell'Escola de Bellanda, membro dell'Académia nissarda, insegnante in pensione di storia e lingua nizzarda al Lycée Masséna - Sabato 24 giugno alle 15, auditorium della biblioteca Louis Nucéra