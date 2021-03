Il Circuito Paul Ricard di Le Castellet presenta la sua stagione: si inizia il prossimo weekend

In un contesto particolare e dopo diverse settimane di attesa, il Circuito Paul Ricard svela finalmente il suo calendario per la stagione 2021.

Le date sono soggette a modifiche e potrebbero cambiare a seconda della situazione sanitaria. Le condizioni di accesso per il pubblico e gli iscritti al circuito verranno stabilite e comunicate in seguito.

Tornano gli eventi imperdibili come il Gran Premio di Francia di Formula 1, il Bol d'Or, il Truck Grand Prix, il Sunday Ride Classic, la 4 Ore di Castellet ELMS, i 2 Tour d'Horloge, i Ten Thousand Tours .. . Tra le novità, i FIA Motorsport Games che riuniranno diverse discipline del motorsport e dell'e-sport, ma anche lo storico Gran Premio di Francia a monte del Gran Premio di Formula 1.

Nell'ambito della diversificazione delle proprie attività, il Circuito Paul Ricard proporrà anche l'Evento Ciclistico di inizio luglio, oltre a una novità con i Trigames du Castellet, un triathlon in programma per metà agosto, nella categoria degli sport non motorizzati eventi.

Saison 2021 – Circuit Paul Ricard

25-26 mars : Official Test Days Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS

23-24 Avril : Hankook 12H CIRCUIT PAUL RICARD 2021

1er-2 mai : Dix Mille Tours

15-16 mai : International GT Open

22-23 mai : Sunday Ride Classic

29-30 mai : Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup

5-6 juin : 4 Heures du Castellet ELMS

11-13 juin : Grand Prix de France Historique

25-27 juin : Grand Prix de France de Formule 1

3-4 juillet : Evénement Vélo

10-11 juillet : Lamera Cup

17-18 juillet : Ultimate Cup Series

1er août : Roscar GT Challenge

7-8 août : Trophée Tourisme Endurance

14-15 août : Trigames du Castellet

4 septembre : Tour Auto Optic 2000

4-5 septembre : Fun Racing Cars

17-19 septembre : Bol d’Or

2-3 octobre : SRO Racing Festival

9-10 octobre : Grand Prix Camions

22-23 octobre Porsche Sprint Challenge France

29-31 octobre : FIA Motorsport Games

6-7 novembre : 2 Tours d’Horloge

18-19 décembre : Sainte Baume RALLYCIRCUIT