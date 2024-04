Roby Serniotti ce l'ha fatta: il coach cuneese vince la Ligue B francese di volley e riporta il Cannes nella massima serie (VIDEO)

Roberto Serniotti ce l'ha fatta. L'allenatore borgarino, ex coach di Cuneo Volley con il quale ha sfiorato la promozione in SuperLega un paio di stagioni fa, è riuscito nell'intento di riportare il Cannes nel massimo campionato francese di volley.

Arrivato in estate nella città rivierasca della Costa Azzurra, "Sernio" ha lavorato con intensità per centrare l'obiettivo richiesto dalla dirigenza transalpina ed alla fine tutti gli sforzi sono stati premiati.

Dopo aver vinto gara-1 della Finale promozione in Corsica, la squadra di Serniotti (nella quale militano anche due giocatori della Granda: il centrale albese Omar Biglino e l'opposto cuneese Luca Cardona), ha perso in casa (1-3) la seconda sfida con Ajaccio giocata nel pomeriggio di oggi, domenica 21 aprile) al Palais des Victoires.

Si è dovuti quindi ricorrere al Golden set, vinto dal Cannes. Successo che ha permesso alla truppa di Serniotti di ottenere la promozione nella Spike Ligue, la nostra Superlega, per la stagione 2024/2025.

Grandissima gioia nell'ambiente del volley rivierasco francese, ma non solo. Erano in tanti oggi i sostenitori giunti dalla Granda per sostenere la squadra di Roby Serniotti, che si dimostra ancora una volta uno degli allenatori più preparati del panorama vollistico internazionale.

Nel video a seguire il punto della vittoria finale messo a terra dal Cannes: