F1. Segnali di ripresa per Leclerc: il monegasco non centra il podio a Shanghai, ma è davanti a Sainz

Charles Leclerc comincia piano piano la sua risalita personale. Quella che, dopo la vittoria del compagno di squadra Carlos Sainz a Melbourne, e dopo una deludente Suzuka, sembrava complicarsi gara dopo gara. Invece a Shanghai, in Cina, il pilota monegasco riesce almeno a rimettersi davanti all'altra Ferrari del collega spagnolo.

Lo fa con non pochi patemi: durante la gara sprint di ieri, una leggera sportellata di Sainz manda su tutte le furie Leclerc, che comunque mezzo giro dopo lo supera prendendosi la quarta posizione finale, lamentandosi per l'eccessiva aggressività del compagno di team, che riconosce e chiede scusa. Sembrava che il peggio dovesse arrivare oggi, vista anche la qualifica deludente che ha visto partire le Ferrari in sesta e settima posizione.

E invece, nonostante una piccola bagarre al via, Leclerc resta saldamente davanti a Sainz, e anche grazie a due Safety Car arrivate a metà gara si mette nelle condizioni di lottare per un piazzamento a podio che purtroppo non arriverà: la Red Bull di Perez ne ha di più per tenerla dietro, e la McLaren di Norris sfrutta la migliore qualifica e un gran passo gara per arrivare secondo. Inutile dirlo che davanti a tutti c'è sempre Max Verstappen.