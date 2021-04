Un “CUBE” anti-covid per l’Ambasciata d’Italia nel Principato di Monaco

Un “CUBE” della Jonix, che utilizza la tecnologia del plasma freddo per sanificare ambienti e locali contro il COVID, è stato consegnato nella sede dell'Ambasciata di Monaco, a S.E. l'Ambasciatore dott. Giulio Alaimo, da parte del dott. Stefano Stimamiglio della soc. TECHNELEC, distributore ufficiale JONIX per Monaco, come contributo alla comunità italiana nel Principato per la prevenzione contro il covid.



Presente all'incontro anche il dott. Niccolò Caissotti di Chiusano, past President Comites e Presidente Onorario di AIIM.

Le recenti applicazioni della tecnologia NTP (Not Thermal Plasma), plasma freddo, ci aiutano a sanificare gli ambienti, prevenendo e contrastando la diffusione in locali e superfici da parte di batteri, virus, muffe e agenti patogeni VOC (composti organici volatili) in generale, nonché il corona virus sars2- covid 19, come attestato anche da recenti analisi e test di laboratorio.



Infatti Il MMD , Dipartimento di Medicina Molecolare dell'Università di Padova diretto dal prof. Andrea Crisanti ha recentemente dimostrato la valenza e l’efficacia dei trattamenti ambientali applicati all'utilizzo della tecnologia NTP sulle innovative apparecchiature, prodotte da JONIX, una dinamica azienda italiana che, sulla base di ricerche e sperimentazioni sviluppate in anni precedenti per specifiche applicazioni tecnologiche ed industriali (alimentare-farmaceutico,ecc..), ha ora esteso la propria gamma al grande pubblico, sviluppando una serie di prodotti a più ampia diffusione, idonei per abitazioni, ambulatori, centri ospedalieri, scolastici, direzionali, uffici, aziende produttive, commerciali, della ristorazione ed ogni ulteriori ambiente ad accentuata carica virale e batterica, tra cui il ” CUBE” consegnato alla nostra Ambasciata.