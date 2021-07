La pasticceria Dolciaria B.B. Di Arma di Taggia con le sue ricette rende la vita più dolce

Quando mangiate un dolce, vi sentite più felici. Ecco perché concedersi qualche pasticcino o altra leccornia ci mette di buon umore. Ogni occasione è buona per rendere più piacevole la nostra vita, per questo la pasticceria Dolciaria BB di Arma di Taggia con le sue ricette si prende cura di noi dal 1958, offrendo un ventaglio di proposte perfette per tutti i giorni, dal pranzo della domenica in famiglia alle ricorrenze più importanti, alla pause di lavoro, allo snack con gli amici.

L'azienda si dedica alla produzione con vendita all'ingrosso di pasticceria secca e paste bar, con un piccolo spaccio aziendale dove effettua vendita anche ai privati. Nel tempo le tipologie di produzione sono aumentate, mantenendo la tradizione, la qualità dei prodotti e il servizio ai clienti come propri punti di forza. In vendita troverete il meglio dei dolci regionali tipici della Liguria, adatti per tutte le ricorrenze e che ormai hanno reso celebre la pasticceria e poi, baci della Riviera, baci di dama, amaretti Gavi, brutti e buoni, meringhe, savoiardi, ma anche cannoli, prodotti di frolla e sfoglia di ogni tipo e le torte.

Dolciaria B.B.è in grado di accontentare tutte le esigenze dei suoi clienti. Se siete una pasticceria, una panetteria, un bar, un ristorante, un hotel, uno stabilimento balneare e desiderate un prodotto di qualità da offrire ai vostri clienti, non esitate a contattare direttamente il laboratorio al 0184 43771 oppure il 334 14 13 234 (anche whatsapp).

La pasticceria Dolciaria B.B. si trova in Regione Prati e Pescine, 15 a Arma di Taggia.

Per ulteriori informazioni potete visitare il Sito, la pagina Facebook, oppure visitare il profilo Instagram e iniziare a farvi venire l'acquolina in bocca.