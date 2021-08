“La folle esuberanza degli anni Sessanta”, di scena il Festival d’Opérette & comédie musicale de Nice

“La folle esuberanza degli anni Sessanta”, questo il tema della ventesima edizione del Festival d’Opérette & comédie musicale de Nice che andrà in scena oggi, mercoledì 11agosto e domani, giovedì 12 agosto 2021, al Théâtre de Verdure.

Anche quest' anno Nizza promuove l'operetta, un genere musicale particolarmente popolare in città, dove si combinano canto, danza e coreografia. Sotto la direzione artistica di Melcha Coder, il Festival dell'Operetta registra da 20 anni un vero successo di pubblico.

La Folle Exubérance des Années 60

Un decennio prodigioso, sorprendente per la sua vitalità, la sua inventiva, la sua audacia che ha visto la comparsa di molti giovani artisti. È questa energia, questo entusiasmo che si ritroveranno nel programma proposto: un’ora e mezza di spettacolo dove canti e balli si mescolano con una moltitudine di costumi.

Direzione artistica: Melcha Coder

Regia: Fabrice Todaro

Coreografia: Sophie Trouche

Cantanti: Anne Carrere, Jules Grison, Sofia Nait, Rémi Cotta, Stéphanie Patou.

Una troupe di 10 ballerini

Non è necessaria alcuna prenotazione, le biglietterie saranno aperte le sere degli spettacoli dalle 17 alle 20. Il costo dell’ingresso è di 15 euro e di 10 euro per gli anziani sopra 65 anni. Non pagano i bambini sotto i 10 anni



L'accesso al Théâtre de Verdure è subordinato all’esibizione del pass vaccinale per chiunque abbia compiuto 11 anni. All'interno è obbligatorio indossare la mascherina.