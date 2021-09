Lotta alla violenza domestica: diversi eventi organizzati a Nizza

In previsione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, a Nizza vengono organizzati diversi eventi sul tema della violenza domestica.



Per lanciare questo programma, la città di Nizza e l'associazione Aïe Events organizzano lo spettacolo "Aïe Love You" i cui proventi saranno devoluti all'associazione senza scopo di lucro "Une voix pour elles", che mira ad aiutare le vittime di violenza e che svolge azioni sul territorio della Métropole Nice Côte d’Azur.





In anteprima in Francia, giovedì 16 settembre alle 20,30 al Conservatoire de Nice, gli artisti di fama internazionale Dakota Simao e Nadia Ladeiras presenteranno il loro nuovo spettacolo " Judas ", con coreografie e musiche che permettono un’immersione nell'intimità di coppie diverse.

Incoronati campioni del mondo di danza in diverse categorie, Dakota e Nadia hanno acquisito notorietà internazionale attraverso le loro coreografie che trasmettono messaggi forti su temi attuali come l'immigrazione o la violenza domestica.



La prima parte della serata, organizzata da Nicolas Boisset, Presidente e fondatore dell'associazione Aïe Events, sarà affidata alle scuole di danza del dipartimento:

Ecole Melting Danse, compagnie de Maguy Boshnakyan ;

Ecole Millenium Danse Center ;

The Cherrie's, compagnie de Jeremy Begard ;

Reia Crew compagnie d'Ayrton Correia.



Altre iniziative, sempre dedicate alla violenza contro le donne, sono previste a Nizza nelle prossime settimane. In particolare





5 novembre 2021: Seminario di Karen Sadlier, dottore in psicologia clinica e psicopatologica, direttore del Dipartimento per bambini dell'Institut de Victimologie de Paris

8 novembre 2021: Lancio della campagna di comunicazione della città di Nizza sulla violenza domestica.

25 novembre 2021: Sfilata della collezione "Les victorieuses", tavola rotonda sulla violenza domestica e campagna di sensibilizzazione sulla alla lotta alla violenza contro le donne.