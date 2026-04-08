Investimenti immobiliari: come calcolare la redditività di un affitto

Capire quanto rende davvero un investimento immobiliare è il primo passo per evitare errori e massimizzare i profitti. La redditività locativa, infatti, non è un dato unico ma il risultato di diversi indicatori che, letti insieme, offrono una fotografia più realistica del rendimento.



La redditività locativa, bussola per l’investitore

Che si tratti di integrare il reddito, costruire un patrimonio o pianificare la pensione, l’investimento immobiliare resta una delle scelte più diffuse. Tuttavia, come ogni forma di investimento, anche il mattone va valutato in termini di rendimento: un parametro espresso in percentuale che indica il guadagno annuo rispetto al capitale investito.



Più il rendimento è elevato, più l’operazione risulta interessante. Ma attenzione: per essere attendibile, il calcolo deve includere tutte le variabili in gioco.



Redditività lorda: un primo sguardo (ma incompleto)

La redditività lorda è il punto di partenza. Si ottiene dividendo i canoni annui per il prezzo di acquisto dell’immobile.



Un esempio pratico:

prezzo totale dell’immobile (incluse spese): 180.000 euro

affitto mensile: 750 euro

reddito annuo: 9.000 euro

Risultato: una redditività lorda del 5%.

Si tratta di un indicatore semplice e immediato, utile per una prima valutazione. Tuttavia, non considera i costi legati alla gestione e al possesso dell’immobile, che possono incidere fino al 20-30% dei canoni percepiti.



Redditività netta: il dato che conta davvero

Per avere un quadro realistico bisogna passare alla redditività netta, che tiene conto di tutte le spese a carico del proprietario. Tra queste:

interessi del mutuo

imposta sulla proprietà

spese condominiali non recuperabili

manutenzione e riparazioni

costi di gestione (agenzia o diretti)

assicurazioni, incluse quelle contro i mancati pagamenti

Applicando queste voci all’esempio precedente, il reddito annuo scende a circa 6.750 euro, portando la redditività netta al 3,75%.

Un valore più basso, ma decisamente più vicino alla realtà.

Oltre i numeri: il ruolo della rivalutazione

La redditività non si esaurisce nei canoni di locazione. Un elemento fondamentale è anche la possibile rivalutazione dell’immobile nel tempo. Un bene che cresce di valore può generare una plusvalenza significativa al momento della vendita, aumentando il rendimento complessivo dell’investimento.



Il peso del fisco e il calcolo “netto-netto”

Per una stima ancora più precisa è necessario considerare anche la fiscalità. Le imposte sui redditi da locazione variano in base al regime scelto e alla tipologia di affitto (vuoto o arredato).



Inserendo anche questa variabile si ottiene la cosiddetta redditività netta dopo imposte, ovvero il guadagno effettivo che resta in tasca all’investitore.



Costi nascosti: attenzione al prezzo reale

Un errore frequente è sottovalutare il costo totale dell’investimento. Oltre al prezzo di acquisto, vanno inclusi:

spese notarili

eventuali lavori di ristrutturazione

commissioni d’agenzia

arredi (in caso di locazione ammobiliata)

Ignorare queste voci può alterare il rendimento anche di diversi punti percentuali, compromettendo la valutazione del progetto.



Cash-flow: liquidità mensile sotto controllo

Accanto alla redditività, sempre più investitori guardano al cash-flow, ovvero al saldo mensile dopo tutte le spese, inclusa la rata del mutuo. Un investimento può essere redditizio sulla carta ma generare flussi negativi nel breve periodo.



Per questo, oggi molti puntano a operazioni in grado di autofinanziarsi, evitando di intaccare il proprio reddito.



Qual è un buon rendimento?

Non esiste una soglia valida ovunque. Il rendimento dipende da fattori come posizione e rischio:

grandi città: tra il 2% e il 4% lordo, con focus sulla rivalutazione

città medie: tra il 5% e il 7%

investimenti ad alto rendimento: fino all’8-12%, ma con maggiore impegno gestionale

Il consiglio degli esperti

Prima di investire è fondamentale prendersi il tempo per analizzare ogni aspetto e confrontarsi con professionisti. Un agente immobiliare può aiutare a scegliere immobili più appetibili e ridurre i periodi di sfitto, mentre un consulente fiscale può ottimizzare il carico tributario.



In un mercato sempre più complesso, la redditività non si improvvisa: si calcola, si pianifica e si costruisce nel tempo.



