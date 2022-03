Le opere di Svetà Marlier sui muri delle Puces de Nice (Foto)

Dal 2017, dei pannelli sono stati installati sulle facciate esterne delle Puces de Nice per ospitare delle “mostre effimere”: in questo momento e fino al 1° maggio 2022 è in corso la mostra "WOR(L)D" della pittrice Svetà Marlier.



Laureata dell'École des Beaux-Arts esprime attraverso la pittura, la sua creatività e le sue emozioni più intime.

Da vent’anni opera a Nizza dove si è distinta per la ricerca del moderno, pur essendo ispirata dalla luce unica della capitale della Costa Azzurra.

Il risultato è un'esperienza visiva straordinaria, dove la razza umana è messa a nudo.

Svetà Marlier è nata nel 1957 in una famiglia di artisti, si è laureata all'École des Beaux-Arts e all'École de la Cinématographie nel 1998. Dopo essersi stabilita in Francia, ha studiato alla famosa École d’Arts Graphiques Penninghen di Parigi, prima di trasferirsi a Nizza, irresistibilmente attratta dalla bellezza della capitale della Costa Azzurra.

Le Puces de Nice si trovano sul Quai Lunel di fronte al porto di Nizza.