Luca Coslovich firma la riapertura del bar 'La Rotonde' all'interno del Casino di Monte-Carlo

Riapre il bar 'La Rotonde' all'interno del Casino di Monte-Carlo, con a capo il barman di fama internazionale Luca Coslovich e coadiuvato dalla ‘stella nascente’ Viktoria Kovacs.

Il bar, situato nell'atrium del casino, sarà aperto al pubblico ogni giorno dalle 11 alle 19, e non sarà soggetto al pagamento del biglietto d'ingresso. La carta del bar della rotonde è varia ed adatta a tutti i generi di clientela. Faranno da padrone ovviamente i cocktails (con il dry Martini in testa), ma non mancherà una selezione di vini e champagne, e la caffetteria accompagnata da stuzzicanti proposte.

Questo bar è l'ideale per passare qualche momento piacevole ed è particolarmente adatto per scattare foto ricordo in un ambiente storico e moderno al tempo stesso, con il suo lounge e l'ambiente dorato. Ricordiamo che Luca Coslovich è stato insignito della prestigiosa 'Order if merit' per il lavoro svolto all'estero e per aver portato il 'savoir faire' italiano nel mondo. Autore di vari libri e collaboratore di varie testate giornalistiche, opera da alcuni anni nel Principato di Monaco, nelle strutture più prestigiose.

Un ottima occasione per visitare uno dei casino piu « charmant » al mondo e degustare un drink in un ambiente chic nel cuore del principato di Monaco