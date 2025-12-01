Lo Chef Marcel Ravin riceve l’Ordine del Mérite Agricole

Il celebre Chef Marcel Ravin ha ricevuto una nuova prestigiosa onorificenza: l’Ordine del Mérite Agricole, consegnato da S.E. Jean d’Haussonville, Ambasciatore di Francia a Monaco, alla presenza di S.A.S. il Principe Alberto II.

Conosciuto anche come “il Porro”, questo ordine premia uomini e donne che hanno reso servizi significativi all’agricoltura. Per Marcel Ravin, già insignito della Légion d’Honneur nel 2017, si tratta di un ulteriore riconoscimento che arricchisce il suo percorso straordinario.

Lo Chef, titolare del Blue Bay Marcel Ravin (Monte-Carlo Bay Hotel & Resort), insignito di due stelle Michelin, e del ristorante Elsa (Monte-Carlo Beach), premiato con una stella, è stato nominato Cavaliere dell’Ordine del Mérite Agricole. Alla cerimonia hanno partecipato, oltre al Principe Sovrano, diversi ufficiali del Principato e membri dell’Ordine.

S.E. Jean d’Haussonville ha commentato: «È grazie a tavole come la vostra che la nostra agricoltura ritrova senso, futuro e prestigio. La vostra attenzione alla qualità dei prodotti stimola i produttori a dare sempre il massimo».

Il riconoscimento premia il lavoro del Chef e delle sue squadre, che coniugano alta gastronomia e profondo rispetto per i produttori. Tra le iniziative concrete di Marcel Ravin con il Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer figurano l’utilizzo di circuiti corti, grazie al orto del Monte-Carlo Bay Hotel & Resort e al Domaine d’Agerbol, l’impiego di prodotti di stagione, e il rispetto per la pesca e la cultura marina.

I risultati sono tangibili: il ristorante Elsa ha ricevuto nel 2023 il Premio per la responsabilità etica e ambientale da La Liste, mentre il Blue Bay Marcel Ravin è stato certificato Label Restaurant Engagé nel 2021.

Emozionato, Marcel Ravin ha dichiarato:

«Ricevere oggi la Medaglia del Mérite Agricole è più di un onore. È un ritorno alle radici, alla terra, a chi la lavora, a chi mi ha formato. Il mio percorso da chef inizia fuori, con i piedi nella terra e gli occhi sulle mani che seminano, potano e raccolgono. Prima del caldo, ho conosciuto il suolo. Prima delle stelle, ho conosciuto il fango. Ho imparato che l’agricoltura non è solo un mestiere: è trasmissione».



