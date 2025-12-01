Antibes, le manifestazioni e le visite guidate del mese di dicembre (Foto)

Anche nel mese di dicembre attività culturali e manifestazioni caratterizzano il ricco cartellone di Antibes - Juan les Pins.
Les fêtes de fin d'année
Antibes - Esplanade du Pré des Pêcheurs - Tutti i giorni fino al 4 gennaio 2026 - Dalle 11:00 alle 21:00 nei giorni feriali - Fino alle 22:00 venerdì e sabato
Place De Gaulle - Dalle 11 alle 19,30
Place des Martyrs de la Résistance - Dal 20 dicembre al 4 gennaio – Dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 18
Place nationale - Tutti i giorni fino al 4 gennaio 2026 - Dalle 10,30 alle 19,30
Présence du Père Noël
- Il 17, 20, 22, 23 & 24 dicembre e il 21 dicembre con la Parade des peluches
Juan-les-Pins - Tutti i giorni fino al 4 gennaio 2026
Petite pinède
- Dalle 9,30 alle 21 e il 22 i venerdì e sabato
- Le chemin des crèches - Dal 6 dicembre all’11 gennaio
Jardin de la pinède
- Dalle 9,30 alle 17
Le Téléthlon de Noël
- Il 6 dicembre - Sur la place des Martyrs de la Résistance,
34e édition du Triathlon de la Saint Sylveste
- Il 14 dicembre
Noël avec Disney - Salle du 8 Mai
- Il 13 dicembre
Noël à la Fontonne - Place Jean Aude - Antibes
- Il 13 Dicembre
- Fête de la bûche du safranier
Place du safranier – Antibes - Il 13 dicembre
- Le jogging du Père Noël - Plage du ponteil - Antibes - Il 20 dicembre
Bain du Nouvel An – Il 1° gennaio
Feu d'artifice
- Il 1° gennaio
Concert du Nouvel An
- Théâtre Anthéa – Antibes - Il 1° gennaio
Divers
- Ateliers Jardin Cerutti - Square Cerutti – Antibes - Fino al 7 dicembre
- Semaine de l'IA - Médiathèque A.Camus – Antibes - Il 3 & 6 dicembre
- Les scènes du conservatoire - Médiathèque A.Camus – Antibes - Il 3 & 5 dicembre
- 24e édition "Solidar'livres" - Espaces du Fort Carré - Antibes
- Dal 4 al 7 dicembre
- L'harmonie des sphères - Espaces du Fort Carré – Antibes - Il 10 dicembre
- 46e Eexpo-vente du CCAS - Foyer-club la Fontonne – Antibes - Il 13 dicembre
- Spectacle "krik krak krok" - Médiathèque des Semboules - Ore 11 & Médiathèque A. Camus ore 16 – Antibes - Il 13 dicembre
- 15e Colloque du CPCT Antibes - Salle des Associations – Antibes - Il 13 dicembre
- Mary Candies la grande – Aventure - Théâtre Anthéa – Antibes - Il 14 dicembre
- Collecte de sang - Centre Croix-Rouge – Antibes - Il 19 & 20 dicembre
- Du rire aux armes - Espaces du Fort Carré – Antibes - Il 27 dicembre
Théâtre
Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes - 260 avenue Jules Grec - Antibes
- Foutue Bergerie - Il 10 & 11 Dicembre
- Maman! Pourquoi les méchants sont méchants ? Il 11, 12, 13 & 14 Dicembre
- Trois contes et quelques - Il 16, 17, 18, 19 & 20 dicembre
Théâtre Le Tribunal - 5 place Amiral Barnaud - Antibes
- Happy Hours - Il 4, 5 & 6 Dicembre
- The band from New York - Il 11, 12 & 13 Dicembre
- Tu vœux ou tu vœux pas ? - Il 18, 19 & 20 dicembre
- Le grincheux de Noël - il 20 & 21 dicembre
Antibéa Théâtre - 15 rue Georges Clémenceau - Antibes
- Pgiama pour six - Il 5, 6, 7, 12, 13 & 14 dicembre
- Journée mondiale de lutte contre le SIDA - Il 7 Dicembre
- Envolées fantaisistes - le 11 dicembre
- Improvisation Théâtrale - IL 19, 20 & 21 Dicembre
- P'tit Croco et le Lutin Farceur - Il 22 Dicembre
- Embuche de Noël - Il 23 Dicembre
Mostre -Esposizioni
- Passato - Presente, le mie improbabili foto - Fino al 19 dicembre - 12 rue Andreossy – Vecchia Antibes
- Architetture - Fino al 3 gennaio 2026 - Médiathèque A. Camus – Antibes
- Hommage à Arman - & Exposition de Bernar Venet – Fino al 4 gennaio 2026 - Musée Picasso – Antibes
- Converto paginam – Fino al 10 gennaio 2026 - Expace les Arcades – Antibes
- Homard et langouste - Fino al 31 gennaio 2026 - Musée de la Carte Postale – Antibes
- L’objet du moment: la tablette en plomb d'Antipolis – Fino al 1° marzo 2026 - Musée Archeologie – Antibes
- Retour sur le tourisme : Une histoire d'images Fino al 6 dicembre - Boulevard d'Aguillon – Vieil Antibes
Visite guidate
- Vecchia Antibes in francese – Il 4 & 11 dicembre ore 10.
- Vecchia Antibes in inglese – L’8 dicembre ore 14.
- Natale in Provenza ad Antibes - Il 18 & 24 dicembre ore 15.
Il programma completo è inserito al fondo dell’articolo.