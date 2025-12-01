 / Eventi

Antibes, le manifestazioni e le visite guidate del mese di dicembre (Foto)

Rappresentazioni teatrali, feste e concerti. Mostre ed esposizioni. Il programma di un ricco mese di dicembre

ANTIBES, vieille ville ©Mary Quincy, OTC Antibes Juan-les-Pins

Anche nel mese di dicembre attività culturali e manifestazioni caratterizzano il ricco cartellone di Antibes - Juan les Pins.

Les fêtes de fin d'année
Antibes - Esplanade du Pré des Pêcheurs - Tutti i giorni fino al 4 gennaio 2026 -  Dalle 11:00 alle 21:00 nei giorni feriali - Fino alle 22:00 venerdì e sabato

Place De Gaulle - Dalle 11 alle 19,30

Place des Martyrs de la Résistance - Dal 20 dicembre al 4 gennaio – Dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 18

Place nationale - Tutti i giorni fino al 4 gennaio 2026 - Dalle 10,30 alle 19,30

Présence du Père Noël

  • Il 17, 20, 22, 23 & 24 dicembre e il 21 dicembre con la Parade des peluches

Juan-les-Pins - Tutti i giorni fino al 4 gennaio 2026
Petite pinède

  • Dalle 9,30 alle 21 e il 22 i venerdì e sabato
  • Le chemin des crèches - Dal 6 dicembre all’11 gennaio 

Jardin de la pinède

  • Dalle 9,30 alle 17  

Le Téléthlon de Noël

  • Il 6 dicembre - Sur la place des Martyrs de la Résistance,

34e édition du Triathlon de la Saint Sylveste

  • Il 14 dicembre

Noël avec Disney - Salle du 8 Mai

  • Il 13 dicembre

Noël à la Fontonne - Place Jean Aude - Antibes

  • Il 13 Dicembre
  • Fête de la bûche du safranier

Place du safranier – Antibes - Il 13 dicembre

  • Le jogging du Père Noël - Plage du ponteil - Antibes - Il 20 dicembre

Bain du Nouvel An – Il 1° gennaio

Feu d'artifice

  • Il 1° gennaio 

Concert du Nouvel An

  • Théâtre Anthéa – Antibes - Il 1° gennaio

Divers

  • Ateliers Jardin Cerutti - Square Cerutti – Antibes - Fino al 7 dicembre
  • Semaine de l'IA - Médiathèque A.Camus – Antibes - Il 3 & 6 dicembre
  • Les scènes du conservatoire - Médiathèque A.Camus – Antibes - Il 3 & 5 dicembre
  • 24e édition "Solidar'livres" - Espaces du Fort Carré - Antibes
  • Dal 4 al 7 dicembre
  • L'harmonie des sphères - Espaces du Fort Carré – Antibes - Il 10 dicembre
  • 46e Eexpo-vente du CCAS - Foyer-club la Fontonne – Antibes - Il 13 dicembre
  • Spectacle "krik krak krok" - Médiathèque des Semboules - Ore 11 & Médiathèque A. Camus ore 16 – Antibes - Il 13 dicembre
  • 15e Colloque du CPCT Antibes - Salle des Associations – Antibes - Il 13 dicembre
  • Mary Candies la grande – Aventure - Théâtre Anthéa – Antibes - Il 14 dicembre
  • Collecte de sang - Centre Croix-Rouge – Antibes - Il 19 & 20 dicembre
  • Du rire aux armes - Espaces du Fort Carré – Antibes - Il 27 dicembre


Théâtre
Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes - 260 avenue Jules Grec - Antibes

  • Foutue Bergerie - Il 10 & 11 Dicembre
  • Maman! Pourquoi les méchants sont méchants ? Il 11, 12, 13 & 14 Dicembre
  • Trois contes et quelques - Il 16, 17, 18, 19 & 20 dicembre

Théâtre Le Tribunal - 5 place Amiral Barnaud - Antibes

  • Happy Hours - Il 4, 5 & 6 Dicembre
  • The band from New York - Il 11, 12 & 13 Dicembre
  • Tu vœux ou tu vœux pas ? - Il 18, 19 & 20 dicembre
  • Le grincheux de Noël - il 20 & 21 dicembre

Antibéa Théâtre - 15 rue Georges Clémenceau - Antibes

  • Pgiama pour six - Il 5, 6, 7, 12, 13 & 14 dicembre
  • Journée mondiale de lutte contre le SIDA - Il 7 Dicembre
  • Envolées fantaisistes - le 11 dicembre 
  • Improvisation Théâtrale - IL 19, 20 & 21 Dicembre
  •  P'tit Croco et le Lutin Farceur - Il 22 Dicembre
  • Embuche de Noël - Il 23 Dicembre

Mostre -Esposizioni

  • Passato - Presente, le mie improbabili foto - Fino al 19 dicembre - 12 rue Andreossy – Vecchia Antibes
  • Architetture - Fino al 3 gennaio 2026 - Médiathèque A. Camus – Antibes
  • Hommage à Arman - & Exposition de Bernar Venet – Fino al 4 gennaio 2026 - Musée Picasso – Antibes
  • Converto paginam – Fino al 10 gennaio 2026 - Expace les Arcades – Antibes
  • Homard et langouste - Fino al 31 gennaio 2026 - Musée de la Carte Postale – Antibes
  • L’objet du moment: la tablette en plomb d'Antipolis – Fino al 1° marzo 2026 - Musée Archeologie – Antibes
  • Retour sur le tourisme : Une histoire d'images  Fino al 6 dicembre - Boulevard d'Aguillon – Vieil Antibes

Visite guidate

  • Vecchia Antibes in francese – Il 4 & 11 dicembre ore 10.
  • Vecchia Antibes in inglese – L’8 dicembre ore 14.
  • Natale in Provenza ad Antibes - Il 18 & 24 dicembre ore 15.

Il programma completo è inserito al fondo dell’articolo.


Beppe Tassone

