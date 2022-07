Nizza, mercoledì 13 luglio “tornano” i fuochi d’artificio

Tornano i fuochi d’artificio a luglio, a Nizza: non il 14 luglio, giorno della Festa Nazionale, ma anche anniversario della strage sulla Promenade perpetrata nel 2016, ma il giorno prima.

Il 13 luglio 2022 la Baia degli Angeli, a sera, avrà il suo spettacolo pirotecnico.

Non è la prima volta assoluta dopo il 2016, in quanto spettacoli pirotecnici già erano stati proposti a Nizza, ma un ritorno nel giorno della vigilia della Festa nazionale dopo lo stop imposto per due anni dalla pandemia.

Lo scorso anno uno spettacolo pirotecnico era stato proposto, in concomitanza con l’anniversario della liberazione della città e per festeggiare il riconoscimento quale patrimonio dell’umanità da parte dell’Unesco, il 28 agosto.

Quest’anno, mercoledì 13 luglio, a sera i fuochi saranno sparati dallo specchio di mare prospicente il Quai des Etats Unis.

Poi, il giorno successivo, la città si concentrerà sui tragici eventi del 2016 e, a sera, 86 fasci di luce illumineranno il cielo per creare un legame tra la Promenade e quanti, una brutta sera, hanno perso la vita in una sera di festa.