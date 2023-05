F1. È una Montecarlo "maledetta" per Leclerc: solo sesto il pilota Ferrari, vince Verstappen

Un giro. Sembra poco, ma a volte può fare la differenza. E per il padrone di casa Charles Leclerc, quel giro, ha significato perdere l'unica possibilità di giocarsi il podio a Montecarlo.

Cinquantadue giri dove è accaduto poco o nulla, poi d'improvviso la pioggia: arrivata solo in alcuni punti del circuito, in maniera decisamente meno intensa rispetto all'inizio gara di un anno fa dove la pista si era allagata. Tutti attendisti, con addirittura Alonso a smarcare la mescola rimettendo quella da asciutto, per poi dover ripiegare sull'intermedia e anche lui perdendo la chance di attaccare Verstappen per la vittoria.

Le Alpine e le Mercedes anticipano Il box Ferrari di quel giro che, per Leclerc, sarà fatale: il monegasco era terzo, e fermandosi insieme agli altri forse avrebbe potuto giocarsi il podio fino alla fine. Ma il muretto rosso tarda la decisione, sperando che la gomma da asciutto potesse bastare, e beffa per la seconda volta il suo pilota, anche se nell'economia della gara pesa molto di più l'errore di ieri che ha portato all'impedimento su Norris e la penalità di tre posizioni, che invece di farlo partire terzo lo ha fatto scalare in sesta posizione, che è poi anche quella dell'ordine d'arrivo in una Montecarlo sempre piu maledetta per il suo principe vestiro di bianco per l'occasione.

Brividi dati dalla pioggia a parte, nel Principato è il solito triste trenino, con poche emozioni e sempre meno possibilità di darsi battaglia con vettura cosi tanto ingombranti. E così, il podio è lo stesso dell'ordine di partenza: Verstappen, Alonso, Ocon. Red Bull vince anche qui, dove tanti nutrivano speranze per una vittoria di tappa.