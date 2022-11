Nizza, un grande progetto ridisegnerà il sito archeologico di Cimiez

Nizza non cessa di stupire e di perseguire, con convinzione, l’obiettivo di essere individuata quale capitale europea della cultura.

E’ stato presentato un grande progetto di restauro, tutela e valorizzazione del sito archeologico di Cimiez, che consentirà di riportare la cultura e il patrimonio al centro di un’area tra le più caratteristiche della città.



Il progetto si svilupperà in tre fasi:

Restauro di spazi del patrimonio come la chiesa, il cimitero, l'anfiteatro e il sito archeologico e l'ammodernamento del vicino museo Matisse. Sono previsti anche scavi archeologici.

Tutela e valorizzazione dell'anfiteatro romano per sviluppare una vera e propria sala di spettacolo affidata al Teatro Nazionale per realizzare un festival internazionale dedicato alla tragedia antica. L’intervento proteggerà il sito dell'anfiteatro dal degrado che sta subendo e consentirà una nuova esperienza teatrale all'aperto da giugno all'inizio di ottobre.

Lancio di un esperimento teatrale nell'estate del 2023 da parte del TNN. Per questa ragione verrà ridisegnata la logistica del sito con un'operazione di tutela di un luogo ad esclusiva vocazione culturale. Se questo esperimento sarà positivo, verrà poi reso permanente per gli anni a venire.

Si ipotizza l’organizzazione di un festival, unico in Francia, che, proprio per l’ubicazione nel sito archeologico di Cimiez, sottolineerà la duplice origine di Nizza: greca e latina, Nikaïa e Cemenelum.