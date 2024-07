Ferrovia Cuneo-Ventimiglia, altra settimana di passione: dal 29 luglio nuovo sciopero alla stazione di Breil sur-Roya

La ferrovia Cuneo-Ventimiglia si appresta a vivere un’altra settimana di passione. E potrebbe non essere l’ultima, in questa estate calda e in pieno periodo vacanziero. Tra scioperi ed il guasto tecnico allo scambio di Airole che da giorni sta rallentando il traffico, gli utenti si debbono preparare ad altri viaggi a rischio.

Sul fronte scioperi, i sindacati francesi hanno annunciato che da lunedì 29 luglio i lavoratori della stazione di Breil sur-Roya sono pronti ad incrociare le braccia ad oltranza. Il motivo è sempre lo stesso: la chiusura definitiva della biglietteria nella maggior stazione della Valle Roya. Dove il “capo servizio” è l’agente incaricato al servizio e lavora sette giorni su sette su due servizi giornalieri. Per questo posto sono necessari quattro persone.

Ma come funziona ? Il capo servizio di Breil sur-Roya dipende dall’“EIC” (Ètablissement Infrastructure et Circulation), che funge da controllo e comando con missioni importanti in relazione diretta con la sicurezza dei treni, ma non solo.

L’agente si deve occupare anche di altri servizi SNCF, concessionario francese dei treni. Nello specifico: la vendita dei biglietti, fornire informazioni nella stazione, annunci e visualizzazione dei treni. Inoltre, deve anche dare notizie di orientamento ai viaggiatori e garantire il buon funzionamento delle installazioni presenti nella stazione. Il capo servizio serve come trait d’union tra i vari servizi, compiendo lavori indispensabili per far funzionare la stazione di Brei Sur-Roya.

“La direzione regionale degli “EIC” non vuole più che i suoi agenti lavorino per conto di altri servizi della SNCF – sostengono i sindacati francesi – e ritengono che le mansione del capo servizio sono troppo poche per mantenerne il posto”.

Secondo gli scioperanti, la direzione approfitterebbe della chiusura della linea tra Breil su-Roya e Nizza, sottoposta in questi mesi a lavori di manutenzione programmata, per dimezzare gli agenti della stazione. Nessuno intende accollarsi la gestione dei servizi SNCF, né tanto meno finanziarli, con la conseguenza di una chiusura definitiva della biglietteria della stazione.

Per fare il biglietto sarà dunque necessario servirsi esclusivamente della macchinetta automatica installata in stazione, oppure tramite la App di SNCF, ma con alcune limitazioni: il distributore automatico funziona solo per i treni regionali francesi, non per quelli italiani. Ed inoltre non dà resto.

Agenti e sindacati negli scorsi mesi hanno provato ad opporsi alla decisione di SNCF, ma senza esito. Per questo, dopo l’antipasto dei giorni scorsi, da lunedì 29 luglio sono pronti a scioperare ad oltranza. “Siamo consapevoli dei disagi che creeremo agli utenti ed anche al turismo nella Valle Roya – dicono gli scioperanti in una lettera – ma non abbiamo altra scelta per riuscire a far sentire la nostra voce e richiamare l’attenzione sulla situazione ed i pericoli che deriverebbero dalla chiusura della biglietteria”.

Anche per quanto riguarda il guasto allo scambio del posto di movimento di Airole sembrano non esserci notizie particolarmente positive: la sostituzione del pezzo rotto, inizialmente prevista per i primi giorni di agosto, potrebbe slittare fino al giorno 2. Conseguenza: ritardo sistematico di almeno 40-45 minuti del convoglio 22953 in partenza alle 8,41 da Cuneo, obbligato ad attendere presso la stazione di Breil il treno regionale 22956 delle 10,39 da Ventimiglia.