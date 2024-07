Il Grimaldi Forum Monaco intensifica l'impegno in materia di responsabilità sociale dell'impresa

Il Grimaldi Forum intensifica il proprio impegno in materia di responsabilità sociale dell'impresa.

Nel video che vi proponiamo troverete i punti cruciali e le priorità delle iniziative messe in atto. Scoprirete gli obiettivi e i risultati della CSR del Grimaldi Forum Monaco, che aggiunge alle sue già ampie attività ambientali una dimensione sociale, economica e solidale attraverso una visione globale della determinazione ad agire in termini di responsabilità sociale per le sue attività di evento.

Lotta allo spreco alimentare e alla povertà

I partenariati con le associazioni caritatevoli locali consentono di ridistribuire gli alimenti non consumati in occasione degli eventi organizzati al Grimaldi Forum Monaco. In meno di un anno, sono state salvate più di 2 tonnellate di alimenti.

Un'azienda al centro delle attività sociali

Il Grimaldi Forum Monaco sostiene le iniziative di beneficenza e incoraggia i suoi dipendenti a parteciparvi. Dal 2023, ha concesso a ciascuno di loro un giorno lavorativo per impegnarsi in un'iniziativa benefica.

In meno di un anno, quasi un quarto dei dipendenti ha già dedicato il proprio tempo ad accompagnare i bambini in laboratori ludici, a partecipare ad attività all'aria aperta, a sostenere i nostri anziani, ad aiutare i più svantaggiati o a contribuire alla protezione dell'ambiente.