Una idea per Natale? Regala lo spettacolo del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo

Dopo 2 anni senza Festival la 45^ Edizione del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo si svolgerà dal 20 al 29 gennaio 2023.

Grandi spettacoli saranno presentati al nostro Festival, come la ruota gigante con l'esecuzione di un doppio salto sulla ruota che gira ad alta velocità, i funamboli di livello mondiale, un mago-illusionista di Las-Vegas, acrobati su grandi palle che rotolano sulla pista della Mongolia, gli acrobati aerei Flying Martini, i Salti mortali tripli e anche quadrupli a 10 metri di altezza sul trapezio volante.

Inoltre, il Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo presenterà a gennaio 2023 6 numeri dall'Italia, un record che farà brillare l'arte circense italiana alla 45^ edizione. Naturalmente non mancheranno gli animali, pappagalli, cavalli e persino tigri si esibiranno sotto il tendone. E poi si festeggerà 10 anni di New Generation! gli spettacoli dei giovani artisti circensi in concorso saranno inseriti nel “Gran Festival”! Insomma un Festival del Circo da non perdere!

Una buona idea regalo di Natale: i biglietti per il Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo a gennaio 2023 acquistabili su https://www.montecarlofestival.mc/it/