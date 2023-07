Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

AIGLUN

Cassonade

Venerdì 28 luglio 2023 ore 21

La Halle



AMIRAT

RSAJ BAND

Sabato 29 luglio 2023 ore 21

Place de la Brasche



ANDON

Muzsikus Swing

Domenica 30 luglio 2023 ore 21

Place du Tonkin à Thorenc



ANTIBES

Zouzi sportif malgré lui

Venerdì 28 luglio 2023 ore 15

Théâtre le Tribunal



Mondial de FOOTVOLLEY

Da sabato28 a domenica 30 luglio 2023

L'evento accoglie le 16 migliori squadre del mondo, in 3 giorni di competizione!

Venerdì 28 e sabato 29: partite a gironi

Domenica 30: finali.

Pinède Gould



Visite guidate

Visita guidata della vecchia Antibes in francese - Ogni martedì e giovedì alle 9,30, tranne il 13 alle 10.

Visita guidata della Vecchia Antibes in inglese e italiano – Tutti i giovedì alle 14.30.

Visita guidata di Juan-les-Pins, dalla Belle Epoque nei ruggenti anni Venti: ogni lunedì alle 9,30

Visita guidata al Street Artogni mercoledì alle 9.



Exposition IsraéliJazz de Raphaêl Perez - Palais des Congrès Antipolis – Fino al 23 agosto 2023



Exposition "Laisser sa trace" - Musée d'Archéologie et Fort Carré

Fino al 31 agosto 2023

À Lieux multiples (Voir description)

Catégories: Musées, Musées, Tout public

Mots clés: Exposition, Tout public



Exposition "Adaptation in rerum natura"

Fino al 17 settembre 2023

Du lundi au vendredi de 8h à 18h sans interruption

Entrée libre

Villa Thuret, 90 Chemin Gustave Raymond



Exposition "François Ravard jette l'encre" - Musée Peynet

Du 1 Juillet jusqu'au 5 Novembre

À Musée Peynet et du dessin humoristique

Catégories: Musées, Musées

Mots clés: Exposition



Exposition "Laisser sa trace"

Fino al 31 agosto 2023

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE, Bastion Saint-André

Du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Plein tarif : 3 € / Tarif réduit : 1,5 €

FORT CARRÉ, Avenue du 11-novembre

Du mardi au dimanche de 10h à 18h. Plein tarif : 3 € / Tarif réduit : 1,5 €



AURIBEAU-SUR-SIAGNE

Frédéric Viale TRIO

Lunedì 31 luglio 2023 ore 21

La maison du Parc



BEAULIEU SUR MER

“LES VOIX DE GAÏA”, OPERA

Giovedì 27 luglio 2023 alle 21:30.

Jardin de l'Olivaie

rue Jean Bracco



8° FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FILM DI PESCA

DAL 28 A 29 LUGLIO 2023

Il programma:

Venerdì 28 luglio 2023:

14:00/18:00: Arrivo degli equipaggi

20.30: Proiezione di film per tutti!

Sabato 29 luglio 2023:

17h30/18h30: Arrivo del torneo di pesca

19.30: Presentazione dei trofei

21.15: Concerto gratuito per tutti!

Port de plaisance

bd Maréchal Leclerc



EXPOSITION : GENEVIEVE BOZEC

FINO AL 29 LUGLIO 2023

Carta, strappata, tagliata, arrotolata, piegata, incollata... Legno, per lo più legno di deriva gettato e levigato dal mare: ricordi di istanti dimenticati.

Legami di ogni tipo: cotone, raso, lino per legare le cose e dare un senso, per non perdere il filo della storia...

Geneviève Bozec lavora con fili che si attorcigliano e sono attorcigliati, che si annodano, che si snodano all'infinito nella loro rappresentazione simbolica dello scorrere del tempo e che, come la scrittura, ci raccontano una storia.

L'Atelier - Beaulieu-sur-Mer

50 bd Maréchal Leclerc



I NOTTURNI DI BEAULIEU-SUR-MER, CONCERTO

FINO AL 30 AGOSTO 2023

Ogni mercoledì alle 19.00 fino al 30 agosto, godetevi un concerto sulla terrazza. Non dimenticate di prenotare i vostri posti presso i ristoratori di Piazza Marinoni.

Place Marinoni



I NOTTURNI DI BEAULIEU-SUR-MER, CONCERTO

FINO AL 30 AGOSTO 2023

Ogni mercoledì alle 19.00 godetevi un concerto sulla terrazza. Non dimenticate di prenotare i vostri posti presso i ristoratori di Piazza Marinoni.

Place Marinoni



MOSTRA MARIA CALLAS: UN’ICONA MODERNA – VILLA KERYLOS

FINO AL 3 SETTEMBRE 2023

In occasione del centenario della nascita di Maria Callas, il Centre des Monuments Nationaux presenterà a Villa Kérylos numerosi manufatti che testimoniano il successo e le tappe importanti della vita della grande cantante Maria Callas.

Villa Kérylos

Impasse Gustave Eiffel



BELVÉDÈRE

Miss DEY and the Residents

Venerdì 28 luglio 2023 ore 21

Place des Tilleuls



BEUIL

MOANA FOLKS

Venerdì 28 luglio 2023 ore 21

Place de l'Église



BIOT

Mescla

Mercoledì 2 agosto 2023 ore 21

Jardin Frédéric Mistral



BOUYON

Groupe Jazz ANATOLE - Association All Friends

Mercoledì 2 agosto 2023 ore 21

Halle



BREIL SUR ROYA

PACHA & POTE

Sabato 29 luglio 2023 ore 21

PIENE HAUTE (Hameau) : Place du village



CAGNES SUR MER

JAZZ AU CHÂTEAU, CONCERTO

FINO ALL'8 SETTEMBRE 2023

Place du château - Haut-de-Cagnes



EXPOSITION ADN – UNE CHAÎNE DE CRÉATEURS

FINO AL 05 NOVEMBRE 2023

Musée du Bijou Contemporain - Espace Solidor

Place du Château - Haut de Cagnes



EXPOSITION SUZY SOLIDOR

FINO AL 6 NOVEMBRE 2023

Château Musée Grimaldi

Haut-de-Cagnes



HAUT-DE-CAGNES ART EN FÊTE, EXPOSITION

Fino al 31 dicembre 2023

Ouverture le dimanche de 11h à 18h.

Haut-de-Cagnes

Place du Château



CANNES

ANIMATIONS, NOCTURNES CANNOISES - PROMENADE JEAN HIBERT

Giovedì 27 luglio 2023 dalle 19 a mezzanotte

Boulevard Jean Hibert, Cannes



SPECTACLE, BALLET DE L'OPÉRA NATIONAL D'UKRAINE

Don Quichotte

Da giovedì 27 luglio a venerdì 28 luglio 2023 ore 20,30

Grand auditorium Louis Lumière

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



ANIMATIONS, VISITE GUIDÉE - "CHAMANES. DIALOGUES AVEC L’INVISIBLE"

Venerdì 27 luglio 2023 ore 16

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



ANIMATIONS, VISITE DU COMMISSAIRE

Autour de l'exposition

Sabato 29 luglio 2023 ore 15

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



SPECTACLE, JOST - AUTRICHE - FUOCHI D'ARTIFICIO

Rewrite the stars

Sabato 29 luglio 2023 ore 22

baie de Cannes



ANIMATIONS, NOCTURNES CANNOISES - ESPLANADE PANTIERO

Martedì 1° agosto 2023 dalle 19 a mezzanotte

Esplanade Pantiero, Cannes



ANIMATIONS, NOCTURNES CANNOISES - PLACE DU MARCHÉ DE LA BOCCA

Mercoledì 2 agosto 2023 dalle 19 a mezzanotte

Place Paul Roubaud

ANIMATIONS, NOCTURNES CANNOISES

Fino al 31 agosto 2023 dalle 19 a mezzanotte

Les mardis soirs - Esplanade Pantiero

Les mercredis soirs - Place du marché de La Bocca

Les jeudis soirs - Boulevard Jean Hibert



CANNES FAIT LE MUR

Avoir vingt ans sur la Croisette !

Fino al 31 agosto 20232

Pour l'occasion, douze toiles géantes viennent à nouveau habiller de nombreux murs pignons à travers la commune. Avec la série de bâches aériennes installées dans la rue d'Antibes, ces affiches en PVC ou micro-perforées, offrent une véritable promenade artistique, festivalière et 100 % cannoise.

Uma Thurman (24 ans en 1994) accompagnée de Samuel J, Jackson, Maria de Medeiros, Quentin Tarantino, Bruce Willis, John Travolta - Hôtel de ville ;

Xavier Dolan (23 ans en 2012) - Lycée Jules Ferry ;

Grace Kelly (25 ans en 1955) accompagnée de Jean-Pierre Aumont et Jacques Semas - Hôtel Cannes Riviera ;

Anny Duperey (21 ans en 1968) - Hôtel Renoir ;

Laetitia Casta (20 ans en 1998) - Espace Ranguin ;

Pierre Niney (25 ans en 2014) accompagné de Natasha Andrews - Entrée de ville par Cannes La Bocca ;

Ludivine Sagnier (26 ans en 2006) et Gaspard Ulliel (21 ans en 2006) - Cinéma Les Arcades ;

Claudia Cardinale (23 ans en 1961), Romy Schneider (23 ans en 1962) et Alain Delon (26 ans en 1962), Claude Lelouche (29 ans en 1966) accompagné d'Anouk Aimée, Scarlett Johansson (20 ans en 2005), Adèle Exarchopoulos (21 ans en 2015) - Rue d'Antibes.



ÉVÉNEMENT SPORTIF, SAISON DE PELOTE BASQUE 2023

Fino al 1° settembre 2023 ore 21

Fronton Michel Ughetto

4 avenue André Capron



EXPOSITION, MIN JUNG-YEON - EFFLUVES D’UN TEMPS ÉPHÉMÈRE

Fino al 3 settembre 2023

Du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



ANIMATIONS, VISITE GUIDÉE - VILLA DOMERGUE

Fino al 18 settembre 2023

Horaire: De 11h à 19h

Villa Domergue et ses jardins

15 avenue Fiesole

Impasse Fiesole



EXPOSITION, VILLA DOMERGUE

Jean-Gabriel et Odette Domergue à Cannes

Fno a lunedì 18 settembre 2023

Horaire:De 11h à 19h

Villa Domergue et ses jardins

15 avenue Fiesole

Impasse Fiesole



EXPOSITION, LES ENFANTS DE E. BELLINI

Fino al 29 settembre 2023

Musée, Chapelle Bellini, Parc Fiorentina, 67 bis avenue de Vallauris



EXCURSION, VISITE GUIDÉE - FORT ROYAL DE L'ÎLE SAINTE-MARGUERITE

Fino al 30 settembre 2023

Più visite al giorno

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



EXPOSITION, PRISONNIERS EN TERRE D'EXIL

L'Île Sainte-Marguerite au temps de la conquête de l'Algérie, 1841-1884

Fino a domenica 29 ottobre 2023

Horaire(s) :

JUIN À SEPTEMBRE : Lun - Dim : 10h - 17h45

OCTOBRE : Lun : fermé / Mar - Dim : 10h30 - 13h15 et 14h15 - 16h45

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



EXPOSITION, CHAMANES - DIALOGUES AVEC L'INVISIBLE

Fino a venerdì 10 novembre 2023

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



CANTARON

Ciné-Guinguette

Giovedì 27 luglio 2023 ore 21

Place de l'École



CAP-D'AIL

ANIM’ÉTÉ

Fino al 25 AGOSTO 2023

Plage Marquet

06320 Cap-d'Ail

FRANCIA



CARROS

ALL GROOVE

Sabato 29 luglio 2023 ore 21

Amphithéâtre Barbary (Carros village)



LES NUITS DE LA VILLA, FESTIVAL

FINO AL 05 AGOSTO 2023

Fedele alla sua promessa estiva, l'anfiteatro della anfiteatro di Villa Barbary si animerà nell'ambito del festival Nuits de la Villa. Il programma 2023

diversità di spettacoli, con l'ambizione di di accontentare il maggior numero di persone possibile.

In programma: chanson francese, commedia, opera, soul groove, reading ed electro funk.

Carros Village

Amphithéâtre de la villa Barbary

1 Caro Resistenci



EXPOSITION DE ROCHE ET D’EAU

FINO AL 15 SETTEMBRE 2023

Due artisti, due approcci, una proposta comune frutto di un lungo percorso e di una complicità tra due linee di ricerca complementari.

Guardando al territorio attraverso la creazione artistica dall'angolo della natura e del rapporto con l'ambiente, questo lavoro è il risultato di una residenza nel cuore dei paesaggi del Parc Naturel Régional des Préalpes d'Azur.

Centre international d’art contemporain

CIAC – Place du Château



CASTAGNIERS

Compagnie Corps et Danse

Sabato 29 luglio 2023 ore 21

Place de la Mairie



CLANS

POUR UN FLIRT EVIDEMMENT

Venerdì 28 luglio 2023 ore 21

Chapiteau



COLLONGUES

un temps de chien

Sabato 29 luglio 2023 ore 21

Forum des Loisirs



ESCRAGNOLLES

Bernard Persia "Chante la vie, chante ! "

Domenica 30 luglio 2023 ore 21

Garage Communal



FALICON

LEGENDE TO JIMI HENDRIX

Venerdì 28 luglio 2023 ore 21

Place Bellevue



GORBIO

Ophélie & The Gobi Jazz Band

Sabato 29 luglio 2023 ore 21

Place des Victoires



GRASSE

Tracata - Spectacle l'Amour

Domenica 30 luglio 2023 ore 21

Cours Honoré CRESP



GUILLAUMES

Jo Kaiat quartet

Sabato 29 luglio 2023 ore 21

Place du Général de Gaulle



ISOLA

Compagnie Corps et Danse

Giovedì 27 luglio 2023 ore 21

Chapiteau



COPERTURE IN ALTO

FINO AL 31 AGOSTO 2023

Trampolino di lancio musicale

Ogni sabato dell'estate 2023 (tranne l'8 luglio). Concorso musicale amatoriale in collaborazione con France Bleu Azur.

In palio: una registrazione in studio; una trasmissione su francebleu.fr; un concerto a Isola 2000.

Isola 2000



LANTOSQUE

SINE DIE

Venerdì 28 luglio 2023 ore 21

LODA (Hameau) : Place de Loda



LA ROQUE-EN-PROVENCE

MOANA FOLKS

Sabato 29 luglio 2023 ore 21

Halle



LA TURBIE

Call me Winston - The Tarantino Tribute

Venerdì 28 luglio 2023 ore 20,30

Trophée des Alpes



LE BROC

FESTIVAL DU PEU

FINO AL 30 LUGLIO 2023

Dans le village - Complexe les Arts d'Azur - Le Broc

12 rue des Jardins



FESTIVAL DU PEU, ESPOSIZIONE

FINO AL 30 LUGLIO 2023

Dans le village - Complexe les Arts d'Azur - Le Broc

12 rue des Jardins



LE ROURET

LE BLUFFEUR - Cie des Sylves

Giovedì 27 luglio 2023 ore 21

Parvis de l'Espace Culturel



L'ESCARÈNE

Yogan le tsigane et son violon magique

Domenica 30 luglio 2023 ore 21

Place Camous



LEVENS

“LES VENDREDIS DE LA PLACE” DU 28 JUILLET, CONCERTO

Venerdì 28 luglio 2023

Orari di apertura il venerdì dalle 20 alle 23.

“MUSIC LIVE” avec le groupe “ECLIPSE”

Rock’n Pop

Levens



FÊTE DU CHEVAL

Da sabato 29 a domenica 30 luglio 2023

Orari di apertura il sabato e domenica dalle 8 alle 23:30 e dalle 8 alle 18.

FÊTE DU CHEVAL

Samedi 29 et Dimanche 30 Juillet 2023

concours SCO, dressage, western

baptême poneys, manèges et stands, selleries, structure gonflables...

2 représentations du spectacle

"La liberté" Christophe & Max Hasta Luego

samedi 29 Juillet à 20h Diner spectacle (25€ par personne) menu enfant jusqu'à 12 ans (10€ nuggets frites)

Dimanche 30 à 15h

Le Grand Pré



EXPOSITION: LAURENCE BESSAS JOYEUX

FINO AL 24 SETTEMBRE 2023

La Galerie du Portal

1 Place Victor Masseglia



LUCÉRAM

Peggy Polito Quintet

Lunedì 31 luglio 2023 ore 21

Salle JOE DASSIN



MANDELIEU-LA-NAPOULE

TRIBUTE TELEPHONE

Sabato 29 luglio 2023 ore 21

Place Jeanne d'Arc



MENTON

Devil's rock band

Giovedì 27 Luglio 2023

Esplanade des Sablettes



UNE MERVEILLE DE FESTIVAL !

DU 25 LUGLIO AL 5 AGOSTOT 2023

Festival de Musique



Lucie Horsch

74° Festival di Musica di Mentone - "Origins"

Lucie Horsch - flauto dolce

Ensemble Fuse: Julia Philippens & Emma van der Schalie, violino - Adriaan Breunis, viola - Mascha van Nieuwkerk, violoncello - Tobias Nijboer, contrabbasso - Daniel van Dalen, percussioni.

Canzoni tradizionali irlandesi:

Lei si muoveva attraverso la fiera

Londonderry Air" (arr. M. Knigge)

E. Meyer: Attaboy (arr. Fuse)

R. Burns: Auld lang Syne (arr. Max Knigge)

Canzone popolare irlandese: The Kid in the Mountain

H. Duparc: L'invitation au voyage (arr. Max Knigge)

M. Ravel: Toccata, estratto da Le Tombeau de Couperin (arr. Fuse)

C. Debussy: Syrinx

B. Bartók: Tre danze ungheresi, estratto da Csík (arr. M. Knigge)

B. Bartók: Estratti da 44 Duetti per due violini:

Venerdì 28 luglio 2023 ore 21

Place de l'église

Parvis de la Basilique Saint Michel



Estate 2023: il concerto di Vivie

I Vivie's sono un gruppo pop rock da discoteca formatosi nel 2005.

Virginie canta, Nicolas suona la chitarra, Gregory il basso e Laurent la batteria.

Venerdì 28 Luglio 2023

Jardin Elisée



Aline Piboule

74° Festival di Musica di Mentone - Aline Piboule

Sabato 29 luglio 2023 ore 18

Programma :

Gabriel Fauré (1845 - 1924)

Ballata op. 19 (1879) 16'

Frédéric Chopin (1810-1849) 24'30

Ballata n. 4 Op 52 10

Notturno Op 27 n°2 4'30

Barcarolle Op 60 9

Gabriel Fauré (1845 - 1924) 11

Op. 119 (1921), Notturno n°13 (7'30)

Op. 116 (1921), Barcarolle n°13 (3'30)

Franz Liszt (1811-1886)

2a Ballata (1853) 14'

Palais de l'Europe

8 avenue Boyer



Circus party

Soirée circus party - DJ

Sabato 29 Luglio 2023

Esplanade Francis Palmero



Allegria Bruno Viccari

Domenica 30 Luglio 2023

Jardin Elisée reclus



Bertrand Chauvineau

74° Festival di Musica di Mentone - OFF - Bertrand Chauvineau

Domenica 30 Luglio 2023 ore 21,30

Programma :

B. Chauvineau: Preludio n. 1 (estratto da "Otto preludi per pianoforte)

Come arrivare

Square des Etats Unis



Transmission

74° Festival di Musica di Mentone - "Transmission"

Domenica 30 Luglio 2023 ore 21

"Transmission": con i giovani premiati della sua Fondazione e Nour Ayadi (pianoforte) e Anna Sypniewski (viola)

Programma :

L.v. Beethoven, Trio n. 4 in si bemolle maggiore, op. 11

J. Brahms: Sonata n. 2 in mi bemolle maggiore, op. 120

A. Piazzolla: Il grande tango

S. Rachmaninoff: Etudes-tableaux op.33

J. Brahms, Trio in la minore, op. 114

Place de l'église

Parvis de la Basilique Saint Michel



Raphaelle Moreau

74° Festival di Musica di Mentone - Raphaelle Moreau e Celia Oneto Bensaid

Lunedì 31 luglio 2023 ore 19,30

Raphaelle MOREAU, violino & Celia ONETO BENSAID, pianoforte

Programma : "Donne compositrici

Clara Schumann: tre romanze per violino e pianoforte op.22

Marguerite Canal: Sonata per violino e pianoforte

Charlotte Sohy: Tema vario op.15bis

Dora Pejacevic: Sonata per violino e pianoforte n. 2 "Slave Sonata

Camille Pépin: Indra

Palais de l'Europe

8 avenue Boyer



Concert Off du 74ème Festival de Musique de Menton

74° Festival di Musica di Mentone - Concerto OFF del Festival

Lunedì 31 luglio 2023 ore 21,30

Orchestre Junge Bläserphilarmonie Ulm Josef Christ.

Programma :

R. Galante : Viaggio nella stratosfera

Y. Fukuda : Danze rinascimentali

G. Bizet : Mortimer Highlights, extrait "Carmen" (arr. J. Glenesk)

J. de Meij : Classici Klezmer

G. Gershwin : Porgy and Bess (arr. J. Barnes)

T. Hoshide : Medley dei Jackson 5

Esplanade Francis Palmero



Jakub Orlinski et l'ensemble Il Pomo d'Oro

74° Festival di Musica di Mentone - Jakub Orlinski e l'Ensemble Il Pomo

Martedì 1° Agosto 2023 ore 21

Concerto barocco: "Facce d'Amore" con l'Ensemble Il Pomo d'oro.

Jakub Orlinski si è affermato come uno degli interpreti più dinamici della scena musicale classica internazionale.

Programma :

F. Cavalli: Sinfonia "Erme e solinghe... Lucidissima face" (Endimione) da La Calisto

G.A. Boretti: "Chi scherza con Amor" (Eliogabalo) da Eliogabalo

G.A. Boretti: Sinfonia "Crudo amor non hai pietà" da Claudio Cesare

G. Bononcini: Sinfonia "La Nemica d'Amore fatta amante

G. Bononcini: Infelice mia costanza (Aminta) da La Costanza non gradita

N. Matteis: Ballo dei Bagatellieri da Don Chisciotte in Siera Morena

F.B. Conti: "Odio, vendetta, amor" (Fernando) da Don... Leggi di più

Place de l'église

Parvis de la Basilique Saint Michel



Soirée tremplin jeunes artistes

74° Festival di Musica di Mentone - Serata del trampolino di lancio per giovani artisti

Una serata in collaborazione con Yamaha dedicata ai giovani talenti con la scoperta di 3 pianisti: Callum Mclachlan, Mateusz Krzyzowski e Kamile Zaveckaite.

Mercoledì 2 agosto 2023

Palais de l'Europe

8 avenue Boyer



Théo Ould

74° Festival di Musica di Mentone - Theo Ould

Mercoledì 2 agosto 2023 ore 18

Nel 2023, Théo Ould è diventato il primo fisarmonicista ad essere nominato per le Rivelazioni ai premi Victoires de la musique classique.

Programma :

R. Campo: Laterna Magica

J.S. Bach: Partita n. 6 in Mi minore, BWV.830 (Toccata)

J.S. Bach/ F. Busoni: Ciaccona in re minore

J-P Rameau: Gavotte e sei raddoppi

P.I. Tchaikovsky: Romanza in fa minore, op.5

T. Gubitsch: Tango tangente

Sulle rive del Nahuel Huapi

A questo ritmo

R. Campo: Ad Astra Per Aspera

R. Campo: Pagamania

Palais de l'Europe

8 avenue Boyer



Mostra "24 impromptus in colori e pigmenti preziosi e rari" di Georges BODENSTEIN

fINO AL 26 AGOSTO 2023

L'Odyssée Bibliothèque Municipale

8 avenue Boyer



Afterwork - Afterbeach au rooftop du Mediterranée

Fino al 15 settembre 2023

Hôtel Méditerranée Menton

5 rue de la République



A Casa dou Païgran - mostra

Fino al 28 ottobre 2023

Sabato 14:00 - 18:00

Maison des Arts et Traditions Populaires

7 rue Mattoni



Exposition : Le château des Mystères

Fino al 13 novembre 2023

Musée Jean Cocteau - le Bastion

Quai Napoléon III



Mostra "Stanilas Bonfils, itinerario di un naturalista durante la Belle Époque"

Fino al 08 gennaio 2024

Musée de Préhistoire Régionale

Rue Loredan Larchey



Visita guidata della camera nuziale di Jean Cocteau

Aperto il lunedì, il giovedì

Salle des Mariages Jean Cocteau

17 Rue de la République



Visita guidata - I vicoli della storia

Martedì ore 10

Domenica ore 10:00

Parvis de la basilique Saint- Michel

Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Visita guidata: Alla scoperta della Belle Epoque

Martedì ore 10

Palais de l'Europe

Avenue Boyer



Visita guidata: Jardin Fontana Rosa

Lunedì ore 10

Venerdì ore 10

Jardin Fontana rosa

Avenue Blasco Ibanez



Visita guidata: Basilique Saint-Michèl

Martedì ore 14

Parvis de la basilique Saint- Michel

Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Visita guidata: giardino Orangeraie

Giovedì ore 10

Jardin de l'Orangeraie

15 rue Partouneaux



Visita e Degustazione di Birre Artigianali

Chiuso il sabato, il domenica

Visita disponibile alle 10.00 e alle 15.00

La Mentounasc - Brasserie Artisanale

13 Route de Sospel

Visita sportiva accompagnata di Mentone

Lunedì08:00 - 12:00

Martedì08:00 - 12:00

Mercoledì08:00 - 12:00

Giovedì08:00 - 12:00

Venerdì08:00 - 12:00

Sabato08:00 - 12:00

Domenica08:00 - 12:00

Yannick Sire

8 Avenue Boyer



MONACO

Attività - "Cinema estivo"

Giovedì 27 luglio alle 14,

Una proiezione al cinema per (ri)scoprire i classici e le nuove uscite, e per meravigliarsi della magia di un film. È anche un'occasione per incontrarsi con altri appassionati di cinema e guardare i film sul grande schermo per tutta l'estate.

Médiathèque de Monaco - Bibliothèque Louis Notari

8, rue Louis Notari



OPMC - "Concerto al Palazzo dei Principi"

Giovedì 27 luglio 2023 alle 21:30

Concerto sinfonico dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo nella Corte d'Onore del Palazzo dei Principi - Jean-Christophe Spinosi, direzione, Daniel Lozakovich, violino. In programma: Wolfgang Amadeus MOZART e Ludwig van BEETHOVEN.

Palazzo dei Principi - Cortile d'Onore

Palais Princier Place du Palais



Concerto - "Camille Bertault"

Da venerdì 28 a sabato 29 luglio alle 21

Il jazz francese va allagrande. La carriera in continua crescita di Camille Bertault, scrittrice e interprete dall'evidente virtuosismo e dai testi pungenti, ne è la prova musicale. Qui per difendere il suo nuovo progetto "Bonjour Mon Amour", la musica di Camille è colorata, con jazz, canzoni e poesia, con le percussioni che costituiscono l'asse portante dell'album. Un'ottimo spettacolo di musicisti di talento che delizierà gli amanti del jazz, dei testi ispirati e dei cantanti carismatici.

La Note Bleue

Plage du Larvotto avenue Princesse Grace



Robbie Williams - "Gala della Croce Rossa Monegasca"

Sabato 29 luglio 2023 alle 21.30

Monte-Carlo Summer Festival 2023: Il Gala della Croce Rossa di Monaco è uno degli eventi più prestigiosi del Principato di Monaco. Questa organizzazione, presieduta da S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco, celebra quest'anno il suo 75° anniversario. Quest'anno sarà Robbie Williams l'ambasciatore dell'evento, con un concerto esclusivo alla Salle des Etoiles in occasione del Monte-Carlo Summer Festival!

Salle des Etoiles

26, avenue Princesse Grace



Evento - "Billionaire at Sporting Monte-Carlo"

Da lunedì 31 luglio a martedì 22 agosto 2023 alle 21.30 S

Il Billionaire approda alla Salle des Étoiles! Ideato nel 1998, Billionaire è un'avventura notturna che propone un concetto di ristorazione di lusso con spettacolo. Le serate "Billionaire at the Sporting" e "Masters of Extravaganza" sono il connubio perfetto tra intrattenimento di alto livello e ristorazione gastronomica in modalità immersiva, nella cornice del Monte-Carlo Summer Festival 2023.

Salle des Etoiles

26, avenue Princesse Grace



Concerto - "Picnic music"

Martedì 1 agosto 2023, dalle 12 alle 14, x

Portate il vostro pranzo al sacco alla Videoteca-Sonoteca ogni martedì dalle 12.00 alle 14.00, per una pausa pranzo prima di un concerto.

Médiathèque de Monaco - Sonothèque José Notari

19, boulevard Princesse Charlotte



Teatro - "Le beau monde"

Martedì 1 agosto 2023 alle 21.30

TEATRO DEL FORT ANTOINE - LE BEAU MONDE. A cura della Scuola Parallèle Imaginaire. Teatro - Soli sul palcoscenico - Per tutti i tipi di pubblico - Dai 6 anni in su

Fort Antoine

Avenue de la Quarantaine



Attività - "Laboratorio di lettura - Si va in vacanza"

Mercoledì 2 agosto 2023, dalle 15 alle 16.45

Laboratorio di lettura in collaborazione con "la valise à histoire". Prima sessione: 15.00-15.40 per i bambini di 2-3 anni. Seconda sessione: 15.45-16.25 per i bambini di 4-5 anni.

A Fàbrica - Parc Princesse Antoinette

54 Bd du Jardin Exotique



Intrattenimento - "Spettacolo di burattini : Le Chaudron"

Mercoledì 2 agosto 2023 alle 18

Sull'onda del successo dell'anno scorso, le Soirées Enfantines tornano anche quest'anno, per la gioia dei bambini dai 3 anni in su!

Monaco-Ville



Exposition - "Life in motion - Olga Sinclair"

Fino a venerdì 4 agosto 2023

Olga Sinclair è figlia di un maestro dell'arte moderna, Alfredo Sinclair. Ha iniziato la sua carriera sotto l'ala protettrice del padre, ha partecipato a mostre di artisti professionisti all'età di 14 anni, ha studiato belle arti a Madrid e ha ricevuto numerosi premi, gratifiche e riconoscimenti nazionali e internazionali per il suo lavoro artistico e sociale. La Fondazione Olga Sinclair, che mira a creare una nuova generazione di bambini impegnati nella cura del pianeta Terra, ha ospitato più di 85.000 bambini e giovani adulti nei suoi laboratori in tutto il mondo. AMLA, in collaborazione con la Kamil Art Gallery e l'Ambasciata di Panama, è onorata di ospitare e presentare Olga a Monaco.

Kamil Art Gallery

3 Av. Princesse Grace



Mostra - "Pianeta Mare"

Fino a giovedì 31 agosto 2023

Tanto preziosi quanto vulnerabili, gli oceani e i mari rappresentano il 70% del nostro pianeta e il 97% dell'acqua presente sulla Terra. Collegano le persone, forniscono cibo e ossigeno, regolano il nostro clima assorbendo quasi un quarto del CO2 prodotto e ospitano una grande varietà di specie. Con il sostegno della Direction de l'Environnement di Monaco, Olivier Jude e Sylvie Laurent hanno scelto di esporre fotografie insolite che, dopo lo stupore iniziale, alimentano una riflessione profonda sulla protezione del nostro ambiente marino. Mostra realizzata sotto l'Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II.

Galerie des Pêcheurs

4, avenue Saint-Martin



Mostra - "Il Principe a casa sua"

Fino a domenica 20 agosto 2023, i Grandi Appartamenti del Palazzo dei Principi

Quest'anno si celebra il centenario del Principe Ranieri III, che avrebbe compiuto cento anni il 31 maggio 2023. Per rendere omaggio a questo principe eclettico, creatore del Festival della Televisione nel 1961 e del Festival del Circo nel 1974, il Palazzo dei Principi ospiterà la mostra "Il Principe a casa sua". Gli Archivi di Palazzo e l'Istituto Audiovisivo presenteranno, nell'ambito della visita ai Grandi Appartamenti, cento immagini fisse e in movimento rappresentative della personalità e dell'opera del sovrano, scattate a Palazzo e negli altri luoghi di residenza, accostate a oggetti o documenti rari ad esse relativi.



Mostra - "Sguardi incrociati"

Da giovedì 29 giugno a mercoledì 30 agosto 2023

Dopo la presentazione nella Sala Conferenze del Museo Oceanografico di Monaco, la mostra "Regards croisés" proseguirà per tutta l'estate 2023 ai giardini di St-Martin, in collaborazione con la Direction des Affaires Culturelles e della Direction de l'Aménagement Urbain de Monaco. Sotto il prisma di tre artisti - Elise Rigot, Chloé Thibault, Rémi Leroy, due fotografi - Filip Kulisev, Nicolas Mathys, un giornalista - Stéphane Dugast, un regista - Sylvain Péroumal, questa mostra illustra la grande missione delle Esplorazioni di Monaco condotta nell'Oceano Indiano nell'ottobre e novembre 2022.

I Giardini Saint Martin

Avenue Saint-Martin



Spettacoli - "Monte-Carlo Summer Festival"

Fino a sabato 19 agosto 2023

Lo Sporting Monte-Carlo e l'Opéra Garnier, all'interno del Casino de Monte-Carlo, sono le più belle cornici musicali nel Principato. Quest'estate, il Monte-Carlo Summer Festival si svolgerà in questi luoghi leggendari per ospitare le più grandi stelle internazionali.

Principauté de Monaco



Intrattenimento "Estate al Port Hercule

Fino a domenica 20 agosto 2023,

Come ogni anno, il Dipartimento per le Attività cittadine propone una serie di eventi e attività. La giostra, il go-kart "Crazy Kart" per i bambini a partire dai 3 anni e due campi da pallacanestro (uno per gli adulti e uno gonfiabile per i bambini) saranno aperti al pubblico sulla Darse, insieme a zone ombreggiate e verdi allestite per i passanti. Un richiamo alla mostra estiva "Monet en pleine lumière" sarà allestito in collaborazione con il Grimaldi Forum di Monaco. NOVITÀ: gli chalet di vendita e gli stand gastronomici con il marchio "Siti storici di Monaco" saranno aperti al pubblico la sera.

Port Hercule de Monaco



Ambiente - "Monaco Zero Mozziconi"

Per tutta l'estate nel Principato di Monaco

Come ogni estate, il Municipio di Monaco si unisce alla Direzione del Turismo e dei Congressi e alla Société Monégasque d'Assainissement per sensibilizzare i residenti e i visitatori sulla necessità di contratare l'inquinamento ambientale, in particolare i mozziconi di sigaretta. Per tutta l'estate, il personale della Direzione del Turismo distribuiranno posacenere tascabili in varie zone del Principato. Come promemoria, sono state allestite diverse MégotBox (bidoni per la raccolta e il riciclaggio dei mozziconi di sigaretta) davanti alle sedi dei comuni.

Fino a giovedì 31 agosto 2023

Principauté de Monaco



Mostra - "Monet in piena luce"

Fino a domenica 3 settembre 2023

Questa grande mostra si inserisce nella celebrazione del 140° anniversario della prima sosta di Claude Monet a Monaco e in Costa Azzurra, dove il capofila dell'Impressionismo scoprirà, a metà della sua lunga vita, paesaggi e luci che costituiranno un punto di svolta nella sua opera e nella sua carriera. Intorno a una sezione dedicata ai dipinti realizzati durante i suoi soggiorni sulla Costa Azzurra, attraverso ventuno prestiti di opere eccezionali esposte per la prima volta in prossimità dei luoghi ancora conservati in cui furono dipinte, la mostra si propone di mettere in prospettiva l'opera del maestro, dalla gioventù a Le Havre agli ultimi dipinti a Giverny, per quanto riguarda la sua ricerca di catturare la luce.

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Mostra - "Au cœur d'un regard - Jane Gemayel"

Fino a sabato 23 settembre 2023, da martedì a sabato, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00

"Au cœur d'un regard" offrirà ai visitatori una retrospettiva dell'espressione artistica di Jane Gemayel, che combina tecniche tradizionali e contemporanee per creare opere che riconsiderano i confini dell'arte ed evocano emozioni profonde che invitano gli spettatori a immergersi in un mondo di bellezza e sensibilità.

Galerie Adriano Ribolzi

3/7 avenue de l'Hermitage



Mostra - "George Condo - Humanoïdes"

Fino a domenica 1 ottobre 2023

Secondo George Condo, "l'Umanoide non è un mostro di fantascienza, è una forma di rappresentazione che utilizza mezzi tradizionali per portare in superficie emozioni profonde di una persona". In otto capitoli, la mostra ripercorre la continuità di un nutrico corpo di lavoro che spazia dagli "alieni" all'elenco telefonico per le serate mondane, da Guido Reni a Bugs Bunny. Punteggiata da dipinti appositamente realizzati, la mostra apre le porte alla fabbrica, tanto folle quanto erudita, di Les Humanoïdes. Curatore: Didier Ottinger, Scenografo: Christophe Martin.

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



Mostra - "Santo Sospir - Mauro Restiffe / Jean Cocteau"

Fino a domenica 15 ottobre 2023

Il Nouveau Musée National de Monaco presenta "Santo Sospir", una mostra dell'artista Mauro Restiffe, ispirata alla casa che Jean Cocteau abitò e decorò a Saint-Jean Cap-Ferrat tra il 1950 e il 1962. Negli spazi di Villa Sauber, questa conversazione silenziosa, orchestrata da Restiffe, assomiglia a un montaggio cinematografico, alternando riprese da lontano e da vicino, stampe monumentali e formati più intimi, e alimenta una visione incarnata della villa tatuata, in cui compare un autoritratto (senza volto) del suo autore.

Da martedì 13 giugno a domenica 15 ottobre 2023

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Sauber

17, avenue Princesse Grace



Mostra - "Poli, mondi fragili"- Greg Lecoeur"

Fino a domenica 5 novembre 2023

Dalle banchise di ghiaccio e dagli orsi polari a nord ai pinguini imperatore e ai vasti deserti ghiacciati del Sud, le iconiche fotografie di Greg Lecoeur rivelano l'incredibile biodiversità dei poli e sottolineano l'importanza dell'Artico e dell'Antartico come fattori chiave per il buon funzionamento e l'equilibrio del nostro pianeta. Sullo sfondo di scenari mozzafiato in formato XXL, l'allestimento "Poli, mondi fragili" ha un triplice obiettivo: documentare, meravigliare e sensibilizzare sulla necessità di tutelare l'Oceano. In collaborazione con il Museo Oceanografico di Monaco.

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Mostra - "Le Pathé-Baby e le pellicole da 9,5 mm - Una storia del cinema amatoriale nel Principato"

Fino a venerdì 29 dicembre 2023, dalle 10 alle 17.30 (alle 17 il venerdì), Institut Audiovisuel de Monaco

La Stanza delle Meraviglie - "Le Pathé-Baby e le pellicole da 9,5 mm - Una storia del cinema amatoriale a Monaco" - Mostra ideata, progettata e prodotta dall'Istituto Audiovisivo di Monaco, in collaborazione con la Fondazione Jérôme Seydoux-Pathé, con il contributo del Dipartimento del Patrimonio del Centro Nazionale del Cinema e dell'associazione Inédits, films amateurs/mémoire d'Europe.

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin, 83-85, boulevard du Jardin Exotique



Mostra - "Alberto I - Un Prince Préhistorien"

Fino a domenica 31 dicembre 2023, dalle 9 alle 18

Scoprite il Principe Alberto I in modo diverso! Incontrare un principe preistorico, uno scienziato e un uomo di campo, per ripercorrere le sue esplorazioni archeologiche. Dalle grotte di Grimaldi alla Spagna, dalla fondazione del Museo di Antropologia Preistorica di Monaco all'Istituto di Paleontologia Umana di Parigi, i visitatori esploreranno gli emozionanti percorsi delle avventure e delle riflessioni archeologiche di un principe appassionato e affascinante.

Da lunedì 20 marzo a domenica 31 dicembre 2023

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Mostra - "Mission Polaire"

Fino a domenica 31 dicembre 2023

Saggiate un'esperienza interattiva e immersiva! Calatevi nei panni di un reporter e andate in missione nel cuore dei mondi polari! Cinque aree tematiche, dislocate su due livelli, scandiscono questo nuovo percorso della visita. Dalla scoperta dei poli alla vita selvaggia che ospitano, passando per le persone che li abitano e li esplorano. Oggetti e documenti, contenuti digitali e dispositivi immersivi si combinano e si completano a vicenda per un'esperienza a 360°. Il grande viaggio può iniziare!

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Mostra - "Le Pathé-Baby e le pellicole da 9,5 mm - Una storia del cinema amatoriale nel Principato"

Fino a venerdì 29 dicembre 2023, dalle 10 alle 17.30 (alle 17 il venerdì), Institut Audiovisuel de Monaco

La Stanza delle Meraviglie - "Le Pathé-Baby e le pellicole da 9,5 mm - Una storia del cinema amatoriale a Monaco" - Mostra ideata, progettata e prodotta dall'Istituto Audiovisivo di Monaco, in collaborazione con la Fondazione Jérôme Seydoux-Pathé, con il contributo del Dipartimento del Patrimonio del Centro Nazionale del Cinema e dell'associazione Inédits, films amateurs/mémoire d'Europe.

Dalle 10 alle 17,30

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin

MOUGINS

MUSIQUE – SOIREE PIANO BAR (SOIRÉE BRÉSILIENNE)

Mercoledì 2 agosto 2023 ore 20

Place des Patriotes



NIZZA

NÉON FESTIVAL

Da venerdì 28 a domenica 30 luglio 2023 dalle 16 alle 0.

Théâtre de Verdure

Espace Jacques COTTA



CONCERT DE LA GARDE MUNICIPALE

Sabato 29 luglio 2023 alle 10.

Tra le 10.00 e le 11.00, i 40 musicisti della Garde Municipale della Garde Municipale animeranno il mercato di Saint-Roch con una serie di canzoni! canzoni!

Marché de Saint-Roch

3 Rue Humbert Ricolfi 8



CONCERT – MYLÈNE FARMER – NEVERMORE

Sabato 29 luglio 2023.

Il tour francese di Mylène Farmer #Nevermore2023 passerà per l'Allianz Riviera.

Per l'ottavo spettacolo della sua carriera MYLENE FARMER si esibirà negli stadi di 9 città per 12 eccezionali concerti in Francia, Svizzera e Belgio nei mesi di giugno e luglio 2023.

Allianz Riviera

Boulevard des jardiniers



EXPOSITION – N_VR* AU CŒUR DE LA LUMIÈRE – NATALIE VICTOR RETALI

FINO AL 31 LUGLIO 2023

Cercare la luce, avvicinarsi ad essa, domarla: non è forse questa la ricerca dell'umanità fin dalle origini?

In ogni caso, è la ricerca della FOTO (luce) della GRAFICA (scrittura)...

Tornare ai fondamenti della fotografia, enfatizzando la poesia delle immagini, è l'obiettivo di questa ricerca (ancora in corso) condotta da N_VR.

Si tratta di come la luce spenga i colori quando è accecante, di come a volte possa nascondere ciò che dovrebbe rivelare, della figura di Lucifero, portatore di luce che seduce gli uomini con una luce abbagliante che maschera invece di illuminare, impedendo a tutti di discernere, mentre nella nostra cultura siamo abituati a riferirci alla luce come necessariamente positiva, eppure sono le ombre che meglio rivelano la luce.

È questa operazione di trasfigurazione del mondo attraverso la luce, che costituisce l'essenza stessa della fotografia, che dobbiamo avvicinare il più possibile.

Catturare quel "momento decisivo" in cui la luce sublima il mondo senza accecarlo è ciò che guida l'artista. Questo lavoro sulla luce si espande man mano che l'artista progredisce e rappresenta senza dubbio la ricerca di una vita da artista.

Galerie Depardieu Art Contemporain

6 rue du docteur Jacques Guidoni

(ex passage Gioffredo)



FESTIVAL LES PLAGES DU RIRE

Da lunedì 31 luglio a mercoledì 2 agosto 2023.

Il Festival Les Plages du Rire unisce le due cose più importanti della vita: il sole e l'umorismo! Dal 31 luglio al 2 agosto, una marea di comici arriverà a Nizza per un momento di grande piacere!

Il festival offre ai giovani comici locali e nazionali la possibilità di mostrare il proprio talento di fronte a una giuria di professionisti al Tremplin des Plages du Rire!

Théâtre de Verdure de Nice

Espace Jacques Cotta

Jardin Albert, 1 Promenade des Anglais



CONCERT – PORCUPINE TREE

Mercoledì 2 agosto 2023.

Formati dal cantante polistrumentista Steven Wilson, dal tastierista Richard Barbieri e dal batterista Gavin Harrison, i Porcupine Tree fondono abilmente lo spirito progressive degli anni Settanta con toni moderni e più "metal".

Steven Wilson, la force créatrice du groupe, demeure toujours aussi inspiré à travers les années, en témoigne le dernier album Closure/Continuation, où se mêle rock progressif, ambient et psychédélique. Ce dernier opus sorti en juin 2022 s’est très bien classé dans le haut des charts européens, y compris en France.

Palais Nikaïa



LES SOIRÉES ESTIVALES DU CHÂTEAU DE CRÉMAT, CONCERTO

FINO AL 11 AGOSTO 2023

Au programme :

CREMAT SUMMER VIBES

le 27 juillet 2023 à partir de 18h

LULU GAINSGOURG

le 8 août 2023 à 21h

ITS COCO

THE NEW THEATRICAL AND MUSICAL FUSION OPERA

du 9 au 11 août 2023 à 21h

Château de Crémat

442 chemin de Crémat



VOYAGE DANS LES COLLECTIONS DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS JULES CHÉRET, ESPOSIZIONE

FINO AL 15 AGOSTO 2023

Per i primi periodi (dal XIII al XVIII secolo), l'obiettivo è scoprire l'evoluzione della rappresentazione della Vergine in pittura.

Una selezione di sculture risalenti principalmente al XIX e al XX secolo ci invita a interessarci al panneggio come simbolo o come effetto decorativo e, più in generale, all'intenzione di realismo che detta la resa di volti e posture.

I progressivi cambiamenti nel rapporto degli artisti con la realtà nel XIX secolo, che si riflettono nel loro modo di dipingere e scolpire, vengono esplorati attraverso le opere di Marie Bashkirtseff, Louise Breslau, Gustave Courbet e Constant Troyon.

Per il XX secolo, le opere di Pierre Bonnard, Charles Camoin, Henri e Marthe Lebasque e Raoul Dufy permettono di pensare alla Modernità nelle arti.

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



SENSAS – PARCOURS SPÉCIAL FÊTE FORAINE

FINO AL 30 AGOSTO 2023

SENSAS è un'esperienza sensoriale totalmente nuova a Nizza. Per 2 ore, in squadre di 4 o più persone, (ri)scoprite i vostri sensi in un viaggio unico... nell'oscurità quasi totale!

53 rue Beaumont



CAPSULES BY SOIRÉES ESTIVALES – ALPES-MARITIMES

FINO AL 16 AGOSTO 2023

Au programme 7 groupes d'artistes de la scène actuelle :

OTTA, samedi 22 juillet 2023 à 21h, Mandelieu-La Napoule

25 juillet 2023 à 21h, Isola 2000

BLONDE, vendredi 4 août 2023 à 21h, Roquebrune-Cap-Martin

vendredi 11 août à 21h, Roquebrune-Cap-Martin

MADAME MONSIEUR, vendredi 4 août 2023 à 21h, Roquefort-les-Pins

NILS & TIPHAINE, vendredi 4 août 2023 à 21h, La Gaude

lundi 7 août 2023 à 21h, Grasse

XAVIER POLYCARPE, mardi 15 août à 21h, Saint-Jean-Cap-Ferrat

mercredi 16 août 2023 à 21h, Falicon.

Département des Alpes-Maritimes CADAM

147 boulevard du Mercantour



THÉÂTRE IMMERSIF – GATSBY À NICE

FINO AL 19 AGOSTO 2023

Hôtel Hyatt Regency Nice Palais de la Méditerranée

13 Promenade des Anglais



EXPOSITION – EL MEYA – JAZIRA

FINO AL 27 AGOSTO 2023

"Il titolo della mostra, Jazira, si riferisce alla parola araba che significa isola e che, secondo alcuni storici, ha dato il nome ad Algeri per via del gruppo di isole al largo della città e, per estensione, a tutta l'Algeria. Nel corso della storia, il territorio di Algeri si è esteso verso il mare e queste isole sono state gradualmente collegate alla città. La terra ha fatto suo il mare così come ha fatto sue tutte le culture e le civiltà che hanno attraversato il Paese. Nel corso dei secoli, l'Algeria si è arricchita delle storie di Fenici, Romani, Berberi, Arabi, Ottomani, Ebrei, Spagnoli, Francesi... I sincretismi religiosi e sociali che derivano da questi incroci costituiscono lo sfondo della società algerina.

EL Meya ha ereditato questa diversità. Attinge all'immaginario collettivo e alla storia del Paese per trasporre nei suoi dipinti scene tradizionali. I soggetti, gli oggetti e gli sfondi che accosta sulla tela obbediscono a una precisa codificazione, come nei rituali (scene di sacrificio, trance, passaggio, ecc.). Gli uomini e le donne che ritrae compiono gesti espliciti, a volte ovvi da cogliere, a volte da decifrare. Come in un teatro di marionette, i corpi sono presentati ai visitatori in una curiosa frammentazione. Ogni volto, ogni arto sembra avere una funzione precisa. Il grottesco si sposa con il tragico, la delicatezza con la crudeltà". F.B.

Villa Arson

20 avenue Stéphen Liégeard



EXPOSITION – REWINDING INTERNATIONALISM

FINO AL 27 AGOSTO 2023

Villa Arson

20 avenue Stéphen Liégeard



EXPOSITION – RESONATING CERAMICS

FINO AL 27 AGOSTO 2023

Villa Arson

20 avenue Stéphen Liégeard



DIMENSION ENIGMA – EXPOSITION IMMERSIVE ET INTERACTIVE

FINO AL 31 AGOSTO 2023

Nice Étoile

30 avenues Jean Médecin



EXPOSITION – « UKRAINE – DEUX POIGNÉES DE TERRE » DE SCOTT A. LAURENT

Fino al 31 agosto 2023

L'8 marzo 2022, Scott A. Laurent arriva in Ucraina senza tessera stampa né accredito. Rimane per diversi mesi, spinto dall'irrefrenabile desiderio di testimoniare la follia della guerra, proprio quando il conflitto armato sta per iniziare.

"Quando si intraprende questo tipo di professione, bisogna essere chiari: la morte è un'ipotesi di lavoro. Esporsi ad essa ci restituisce la nostra umanità. Sarebbe possibile testimoniare pienamente la sofferenza, l'angoscia e persino la guerra stessa senza affrontarla in prima persona? Senza immergersi in essa, senza viverla davvero? Dobbiamo accettare e custodire la nostra mortalità; ci rende più giusti. Scott A. Laurent

Dopo la pubblicazione del suo libro sul conflitto in Ucraina, Deux poignées de terre ("Due manciate di terra"), la mostra ripercorre parte del suo viaggio tra lo schianto dei bombardamenti, l'angoscia dei civili e la feroce resistenza di un intero popolo.

Bibliothèque Louis Nucera

2 Place Yves Klein



JAZZ’ART LYMPIA, CONCERTO

FINO AL 31 AGOSTO 2023



Dal 20/07 al 31/08/2023, tutti i giovedì alle 20.

KEVIN SAURA GROUPE, jeudi 20 juillet 2023

BEHIASWING PROJECT, jeudi 27 juillet 2023

PIERRE BERTRAND QUARTET, jeudi 3 août 2023

JAZZ A SAINT-GERMAIN, jeudi 10 août 2023

MINOR SWING QUARTET, jeudi 17 août 2023

JON & JOHN, jeudi 24 août 2023

DJALAMICHTO QUARTET INVITE DENIA RIDLEY, jeudi 31 août 2023.

Espace Lympia

2 quai Entrecasteaux



BERNAR VENET – 1963 : UN REGARD, 60 ANS PLUS TARD, ESPOSIZIONE

FINO AL 02 SETTEMBRE 2023

109

89 route de Turin



EXPOSITION – « LA PEINTURE EN FRAGMENTS » DE MARCEL ALOCCO

FINO AL 3 SETTEMBRE 2023

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



CHAGALL ET MOI ! – LES 50 ANS DU MUSÉE CHAGALL, ESPOSIZIONE

FINO AL 04 SETTEMBRE 2023

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



À LA VOLÉE – EXPOSITION DES LAURÉATS DU PRIX DE LA JEUNE CRÉATION

FINO AL 05 SETTEMBRE 2023

Le 109

50 bd Jean-Baptiste Vérany



EXPOSITION – RIBAMBELLE

DFINO AL 9 SETTEMBRE 2023

Espace à vendre

10 rue Assalit



EXPOSITION – PATRICK HANEZ – RÉTROSPECTIVE

FINO AL 10 SETTEMBRE 2023

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



EXPOSITION TEMPORAIRE – “VICTOIRES”

FINO AL 17 SETTEMBRE 2023

Il Museo Nazionale dello Sport partecipa all'avventura dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 invitando i visitatori a scoprire la mostra "Victories", un dialogo unico tra le sue collezioni e le opere del Museo del Louvre.

Musée National du Sport

Boulevard des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



EXPOSITION – “VOIR EN PEINTURE LA RIVIERA” D’EMMANUEL COSTA

FINO AL 17 SETTEMBRE 2023

Un centinaio di paesaggi acquerellati della regione di Nizza, ma anche aspetti meno noti dell'opera dell'artista, come la pittura religiosa, saranno esposti per essere (ri)scoperti.

Nato a Mentone nel 1833, il pittore offre una nuova prospettiva sulla Riviera, dall'Estérel alla Liguria e "oltre", poiché Emmanuel Costa lavorò anche all'estero. In breve tempo divenne l'artista più richiesto del XIX secolo. Questa mostra, accompagnata da un libro pubblicato dall'Acadèmia Nissarda, è solo la prima tappa del ritorno di Emmanuel Costa nel mondo dei pittori dell'Ottocento.

Musée Masséna

Palais Masséna

65 rue de France



LES MUSICALES DANS LES VIGNES DE PROVENCE, FESTIVAL

FINO AL 17 SETTEMBRE 2023

Château Cremat

442 Chemin de Cremat



PINAAA, TEATRO

FINO AL 19 SETTEMBRE 2023

Orari di apertura la domenica alle 17.

Orari di rappresentazione il giovedì alle 20. Il venerdì e sabato alle 21.

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel



EXPOSITION – NOMS DE DIEUX ! SURRÉALISME ANTIQUE PAR CÉSAR MALFI

FINO AL 24 SETTEMBRE 2023

Nella cornice dei famosi resti dell'antica città di Cemenelum (l'attuale quartiere di Cimiez), "Noms de Dieux" entra nella storia.

Per la prima volta, il Museo Archeologico di Nizza diventa il parco giochi di un artista di strada: César Malfi.

A 27 anni, César MALFI, noto per i suoi anacronistici capolavori murali dai formati sproporzionati, interpreta con brio un posto di rilievo nella storia. "Lo spazio urbano è un mezzo plastico a sé stante, sia nel XXI secolo che nell'antichità", afferma. Al di là della sua giovane esperienza, ci offre un'illustrazione plastica della storia carica di maturità. Il giovane artista si interroga sul posto e sul ruolo delle divinità nello spazio pubblico facendo ballare un ballo di divinità antiche su note moderne.

Musées Archéologie de Nice

25 boulevard Carnot



EXPOSITION – MATISSE ANNÉES 1930 À TRAVERS CAHIERS D’ART

FINO AL 24 SETTEMBRE 2023

Chiuso il martedì.

Questa mostra è coprodotta con il Musée de l'Orangerie di Parigi e con il Philadelphia Museum of Art.

A Philadelphia la mostra si terrà dal 19 ottobre 2022 al 29 gennaio 2023, mentre a Parigi dal 1° marzo al 29 maggio 2023.

Nel 1930, Matisse lascia la Francia per un viaggio negli Stati Uniti e poi a Tahiti, segnando così volontariamente un punto di svolta, addirittura una pausa nel suo lavoro. La commissione al dottor Albert C. Barnes di una grande decorazione murale per il suo museo a Merion, inaugura per l'artista una rinnovata riflessione sulla decorazione, la sintesi e la monumentalità. Questo importante risultato è stato accompagnato da nuove procedure, in particolare l'uso di fogli di guazzo colorati e l'uso di fotografie di stato che gli hanno permesso di sviluppare la sua composizione nel formato finale. Anche il disegno diventa più conciso e stilizzato, mentre allo stesso tempo diventa il mezzo principale e la manifestazione di un metodo improvvisativo che l'artista sviluppa in questo periodo. La produzione di Matisse in questo decennio è quindi caratterizzata da un nuovo radicalismo sintetico e decorativo che lo avvicina a Picasso e ai surrealisti.

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



EXPOSITION – UNE ODE À LA NATURE DE JEFFREY CONLEY

FINO AL 24 SETTEMBRE 2023

Questa mostra rappresenta un momento chiave nel percorso personale di Jeffrey Conley. Composta da 52 stampe dell'artista, è stata il punto di partenza per una riflessione sull'evoluzione delle sue fotografie e della sua vita negli ultimi trent'anni.

Il fotografo americano Jeffrey Conley fa parte della grande tradizione della fotografia di paesaggio negli Stati Uniti. In America, in Islanda, in Nuova Zelanda o in Svizzera, le sue immagini sublimi e poetiche rendono omaggio alla bellezza della natura e ne rivelano la dimensione spirituale. La luminosità meditativa delle sue fotografie è il risultato di un approccio profondamente contemplativo alla natura. Jeffrey Conley si unisce al suo grande precursore Ansel ADAMS e, come lui, il suo lavoro incarna un appello a ripristinare la piena consapevolezza e il rispetto per la natura.

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



EXPOSITION – BRIQU’AMATA – DES LEGOS ET DES HOMMES

FINO AL 24 SETTEMBRE 2023

Questa mostra a Terra Amata sarà l'occasione per presentare le fotografie di MiniDariusT e i diorami Lego® e per tornare alla preistoria per scoprire o riscoprire il sito acheuleano di Terra Amata.

Musée de Préhistoire - Terra Amata

25, boulevard Carnot



EXPOSITION – ODON. MÉTAMORPHOSE BAROQUE

FINI AL 25 SETTEMBRE 2023

Il Museo Palais Lascaris della Città di Nizza presenterà, dal 15 aprile al 25 settembre 2023, le opere dell'artista Odon in una mostra intitolata "Odon, metamorfosi barocca". Essa riunisce più di 60 trecce e disegni recenti dell'artista.

Palais Lascaris 15 rue Droite



EXPOSITION – ODON. MÉTAMORPHOSE BAROQUE

Fino al 25 settembre 2023

Palais Lascaris

15 rue Droite



LA PROMENADE D’ORLINSKI, ESPOSIZIONE

FINO AL 30 SETTEMBRE 2023

Opere d'arte in città :

Orso in piedi - incrocio Gambetta / Promenade des Anglais

Wild Kong - Quai des Etats-Unis

Kong Baril - Piazza Masséna

Cavallo - Basilica di Notre-Dame

Origine Kong - Piazza della Liberazione

T REX - Piazza Leclerc

Leone Ruggente - Piazza Garibaldi

Coccodrillo - Jardin de la Roseraie à Cimiez

Orso che cammina - Ile de Beauté

Kong - #ILOVENICE - quai Rauba Capéu

Divers lieux dans la Ville de Nice



EXPOSITION – NICOLAS RUBINSTEIN “RÉPARER LE MONDE, PRÉPARER LE MONDE….”

FINO AL 30 SETTEMBRE 2023

Hôtel WindsoR

11, Rue Dalpozzo



EXPOSITION – RACINES DE PASCALE DIELEMAN

FINO AL 30 SETTEMBRE 2023

Château de Bellet

482 chemin de Saquier



EXPOSITION – “NOUS VIVONS DANS L’ÉCLAT” THU-VAN TRAN

Fino al 1°OTTOBRE 2023

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts

06000 Nice



EXPOSITION – OUI, MAIS DES MOTS ÉTENDARDS DE CAROLINE TRUCCO

FINO AL 1° OTTOBRE 2023

Caroline Trucco sviluppa un approccio artistico che collega questioni etnografiche e politiche. Come narratrice, diffonde storie di lotta e di emancipazione negli spazi espositivi.

La mostra è una resa poetica delle indagini e delle riflessioni che l'artista ha condotto negli ultimi dieci anni.

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



EXPOSITION VASARELY

FINO AL 22 OTTOBRE 2023

Espace Lympia

2 quai Entrecasteaux



EXPOSITION – CHAMBRE ÉPHÉMÈRE, CHAMBRE 5 – CAROLINE RIVALAN

FINO AL 4 DICEMBRE 2023

L’Hôtel WindsoR

11, Rue Dalpozzo



CEMENELUM À 360°, ESPOSIZIONE

FINO AL 31 DICEMBRE 2023

Orari di apertura il mercoledì alle 14 e alle 15.

La città di Nizza e il suo Museo Archeologico uniscono tecnologia e cultura per far viaggiare i visitatori nel tempo! Andate a Nizza 2.000 anni fa, quando era Cemenelum, la capitale della provincia delle Alpi Marittime.

Nel cuore dei resti, basta indossare le cuffie per la realtà virtuale per immergersi nel cuore delle terme settentrionali. Grazie a una ricostruzione realizzata in collaborazione con la società IMICA e il Dipartimento di Archeologia di Nizza Costa Azzurra, sarete immersi nelle terme di Cemenelum in epoca romana!

Musées Archéologie de Nice

25 boulevard Carnot



CHAGALL ET MOI ! – LES 50 ANS DU MUSÉE CHAGALL, ESPOSIZIONE

FINO ALL'8 GENNAIO 2024

Nel 2023 celebreremo con gioia e colore il cinquantesimo anniversario della creazione del Museo Nazionale Marc Chagall.

Inaugurato dall'artista il giorno del suo compleanno, il 7 luglio 1973, il museo, o meglio la casa che Chagall volle per ospitare il ciclo del Messaggio Biblico, porta ancora oggi con sé un potente messaggio universale:

"Fin dalla mia prima giovinezza sono stato affascinato dalla Bibbia. Mi è sempre sembrato e mi sembra tuttora che sia la più grande fonte di poesia di tutti i tempi. [Il mondo è per me come un grande deserto in cui la mia anima vaga come una torcia, ho realizzato questi dipinti all'unisono con questo sogno lontano. Ho voluto lasciarli in quest'Aula perché gli uomini possano cercare di trovare una certa pace, una certa spiritualità, una religiosità, un senso della vita. - Marc Chagall,

Per celebrare questo generoso dono, fatto 50 anni fa, la mostra Chagall and Me! invita 12 personalità contemporanee (artisti, scrittori, ballerini, ecc.) a condividere la loro lettura contemporanea di questi dipinti. Questa mostra Chagall and Me! sarà piena di sorprese e sarà accompagnata da un ricco programma che culminerà il 7 luglio 2023, anniversario di Marc Chagall e del museo!

Data dell'anniversario: 7 luglio, seguito da un weekend di festa sabato 8 e domenica 9 luglio 2023.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



LE BAROQUE DE A À Z. LA CHAMBRE DES MERVEILLES. ŒUVRES DE L’ARTISTE SYLVIE T. - ESPOSIZIONE

FINO AL 15 GENNAIO 2024

La mostra riunisce più di 50 disegni, incisioni, palinsesti, ecc. quaderni di schizzi e altre sorprese dell'artista Sylvie T.

L'esposizione presenta uno sguardo artistico sui dettagli dell'architettura del Palais Lascaris e offre un'introduzione al movimento barocco che risuona nel museo, cercando di fornire al pubblico le chiavi di lettura di questo importante periodo artistico.

Palais Lascaris

15 rue Droite



OPIO

FREE RIVER

Domenica 30 luglio 2023 ore 21

Amphithéâtre

PÉGOMAS

The Beatlovs

Venerdì 28 luglio 2023 ore 21

Place du Logis



PÉONE VALBERG

MEDI

Mercoledì 2 agosto 2023 ore18

Les Jardins du Mercantour



PIERREFEU

Soirée américaine de l'Orchestre Philarmonique de Nice

Venerdì 28 luglio 2023 ore 21

Place du Vieux Village



RIGAUD

LES INOUBLIABLES

Sabato 29 luglio 2023 ore 21

Place Yvan Feraud



ROQUEBRUNE CAP MARTIN

Tribute Téléphone

"Flipper" Tribute Téléphone Avec Princesse de Nuit

Giovedì 27 luglio 2023 ore 21

Il rock scorre nelle vene di questi appassionati musicisti da... Non poteva mancare un tributo al rock francese del gruppo Telephone. Un grido di rivolta, un vento di libertà che ha emozionato un'intera generazione. Il fluido continua a diffondersi fin dai primi accordi, contagioso e sempre attuale!

Esplanade Jean Gioan



ROQUEFORT-LES-PINS

POUR UN FLIRT EVIDEMMENT

Giovedì 27 luglio 2023 ore 21

Jardin des Décades



ROUBION

Sanson Révérence

Sabato 29 luglio 2023 ore 21

Le Village



SAINT-ANDRÉ-DE-LA-ROCHE

Jimi Brown Experience

Giovedì 27 luglio 2023 ore 21

Théâtre de Verdure de l'Abadie



SAINT-BLAISE

Ciné-Guinguette

Sabato 29 luglio 2023 ore 21

Esplanade de la Mairie



SAINT-ÉTIENNE-DE-TINÉE

Soirée américaine de l'Orchestre Philarmonique de Nice

Sabato 29 luglio 2023 ore 21

Église Paroissiale



Ciné-Guinguetten

Domenica 30 luglio 2023 ore 21

Place de l'Église



ABBA FOR EVER, CONCERTO

Mercoledì 2 agosto 2023 dalle 21 alle 22:30.

Concert ABBA FOR EVER par BELINDA PRODUCTIONS. Place de l'église. Gratuit.

Place de l'Eglise

06660 Saint-Étienne-de-Tinée



LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, TOUS CONCERNÉS!- ESPOSIZIONE

FINO AL 15 SETTEMBRE 2023

Maison du Parc

Quartier de l'Ardon



SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

LES CLASSIQUES DE JUILLET – JEAN-PAUL GASPARIAN, CONCERTO

Venerdì 28 luglio 2023 alle 21.

Programme :

Debussy : Préludes, Livre 1

Rachmaninoff : Élégie opus 3 n°1

Rachmaninoff : Études-tableaux opus 39 n°3, 7 et 9

Parvis de la Chapelle Saint-Hospice

12 chemin de Saint-Hospice



EXPOSITION « DESIGN ITALIEN LE ZOIE »

FINO AL 04 AGOSTO 2023

Espace Namouna

Promenade des Arts

6 avenue Denis Séméria



EXPOSITION « ART-EXPO »

FINO AL 04 AGOSTO 2023

Espace Neptune

Quai Virgile Allari



LES NOCTURNES DE LA VILLA EPHRUSSI DE ROTHSCHILD, CONCERTO

FINO AL 22 AGOSTO 2023

Villa & Jardins Ephrussi de Rothschild

1 avenue Ephrussi de Rothschild



EXPOSITION « LE DIAMANT DE CAP-FERRAT » – ROYAL ARTS VISION

FINO AL 30 AGOSTO 2023

Espace Les Néréides

Théâtre sur la Mer



CLUB VAR MER AFTER WORK

FINO AL 31 AGOSTO 2023

Club Var Mer

260, promenade Jacques Yves Cousteau



LES SOIRÉES BARGES, CONCERTO

FINO AL 31 AGOSTO 2023

Quai Virgile Allari et Quai Lindbergh



EXPOSITION EN PLEIN AIR « TENSION ENTRE CIEL ET TERRE » DE NICOLAS LAVARENNE

FINO AL 15 OTTOBRE 2023

Dans le village



SAINT LAURENT DU VAR

JAZZ OFF DE NICE – MANU CARRÉ ELECTRIC 5

Sabato 29 luglio 2023 dalle 20 alle 23:30.

Parvis de l'Hôtel de Ville

222 Esplanade du Levant



CONCERT – RESTAURANT JOSEPH CAP 3000

Fino al 3 settembre 2023 - Ristorante Joseph - Livello 1 - Porte de la Plage

Ogni martedì: DJ SET dalle 20.00 alle 24.00 + Sassofonista

Ogni giovedì: Duo di musica dal vivo - Cantante / Chitarrista dalle 20.00 alle 23.00

Ogni venerdì + sabato: DJ SET dalle 19.00 alle 23.00

Joseph

Centre Commercial Cap 3000

Avenue Donadeï



SAINT-MARTIN-DU-VAR

RESPECT-TRIBUTE ARETHA FRANKLIN

Giovedì 27 luglio 2023 ore 21

Théâtre de Verdure



SAINT-MARTIN-D'ENTRAUNES

Yogan le tsigane et son violon magique

Venerdì 28 luglio 2023 ore 21

Parvis de la Mairie



SAINT-MARTIN-VÉSUBIE

TRIBUTE TELEPHONE

Domenica 30 luglio 2023 ore 21

Chapiteau



MEDI

Martedì 1° agosto 2023 ore 21

Chapiteau



EXPOSITION DES TABLEAUX DE MICHEL HUGUET

FINO AL 08 AGOSTO 2023

Mairie - Salle du Conseil, 1er étage

Place du Général de Gaulle



EXPOSITION IMPRESSIONS FÉMININES

FINO AL 31 AGOSTO 2023

Médiathèque



VISITES DE LA BRASSERIE DU COMTÉ

FINO AL 08 SETTEMBRE 2023

Lieu-dit Pra de la Majou

06450 Saint-Martin-Vésubie



LE PARCOURS DU PETIT ALPINISTE

FINO AL 30 SETTEMBRE 2023

Saint-Martin-Vésubie