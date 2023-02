Nizza, le previsioni meteo stravolgono il programma: oggi anche i fuochi d’artificio e la Parada Nissarda

Le previsioni metereologiche, che indicano per domenica 26 febbraio pioggia, vento forte e importante moto ondoso, hanno costretto ad anticipare ad oggi le manifestazioni previste a chiusura del Carnevale di Nizza, per domani.

Il programma di oggi, sabato 25 febbraio, s’infittisce e comprende anche la Parada Nissarda, i fuochi d’artificio e l’incenerimento del re.



Un carnevale eccezionale, quello dei 150 anni, anticipa pertanto la chiusura, ma mantiene la gratuità per le manifestazioni previste in un primo tempo per domani: resteranno a pagamento solo la Battaglia dei Fiori e il Corso Carnevalesco Illuminato.

Ecco come viene rivoluzionato il programma di oggi , giornata di chiusura del Carnaval "Roi des Trésors du Monde".





Dalle ore 11 alle ore 13: Parada Nissarda sulla Promenade du Paillon (gratuita)

sulla Promenade du Paillon (gratuita) Ore 14,30 – Battaglia dei Fiori

Ore 19 - Bal Veglione all’Opéra nel Vieux Nice

all’Opéra nel Vieux Nice Ore 20,30 - Corso carnevalesco Illuminato

Ore 22,45 – Al termine del Corso Illuminato, il Re viene bruciato sull’Espace Jacques Cotta situato sulla Promenade des Anglais e quindi fuochi d'artificio (Promenade e Quai des Etats Unis). Accesso libero e gratuito dopo la fine del Corso Illuminato