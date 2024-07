Monaco, ad agosto su Quai Albert Ier torna l'appuntamento con "Estate a Port Hercule"

Come ogni anno, i servizi municipali non hanno lesinato gli sforzi per offrire una vasta gamma di eventi di qualità durante tutta l'estate per ogni tipo di pubblico.

Tra gli eventi che sono diventati imperdibili nel corso degli anni c'è l'“Estate a Port Hercule”, che si svolgerà sul Quai Albert I da giovedì 1 a domenica 25 agosto, con giostre e attività a misura di famiglia. Ci saranno giostre, go-kart (a partire dai 3 anni), campi da basket, pesca delle anatre, trampolino e stand gastronomici. tra le 11.30 e le 22.30.

Inoltre, dopo il successo dello scorso inverno del Village des Sport Village, i corsi NINJA saranno integrati nelle attività, così come l'ASM KIDS TOUR (mini-campo da calcio, bersagli giganti, vendita di prodotti campo da calcio, bersagli giganti, vendita di merchandising ASM FC).