Alla scoperta della Val Roya con la visita guidata al borgo di Piene Haute

Arroccato su una scogliera alta 200 metri, gode di una vista molto ampia sulle cime del Mercantour e sul mare. Il villaggio nel suo complesso è spettacolare, sia per la sua disposizione lineare sia per l'omogeneità ben conservata del suo aspetto.



La chiesa di Saint-Marc, Monumento Storico, presenta una decorazione barocca ligure dell'inizio del XVIII secolo. La Cappella dei Penitenti Bianchi (Monuments Historiques) ha conservato la decorazione neogotica della fine del XIX secolo.



Le piccole case del borgo, così come le strade, sono curate e fiorite dagli abitanti del luogo, che mantengono una piacevole unità d'insieme.



Lo Château de Piène-Haute (privato) è un'antica roccaforte genovese di origine medievale (XI-XVII secolo), costruita su un costone roccioso all'estremità del borgo, con vista sulla Roya.