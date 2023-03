Menton: "Le Olimpiadi dall'antichità ai giorni nostri". Il tema della Fête du Citron edizione 2024

Si è appena conclusa l’89ma a Fête du Citron, con un grande successo, di pubblico di pubblico ed un unanime riconoscimento per la qualità dei carri e delle strutture e già si guarda al prossimo anno ed alla novantesima edizione.

A Menton ci si è messi subito al lavoro, anche perché il 2024, per la Francia, sarà un anno “particolare” che brillerà per l’organizzazione delle Olimpiadi a Parigi e con alcune discipline ospitate anche in Costa Azzurra.

Ecco perché mentre Parigi si prepara ad accogliere il mondo dello sport nel 2024, anche la città di Menton sta entrando nel tempo olimpico.



Il tema della 90esima edizione della Fête du Citron sarà "Le Olimpiadi dall'antichità ai giorni nostri".

Nei giardini Biovès e sui carri allegorici dei corsi, la Fête du Citron inviterà a sfogliare la storia dello sport, dai giochi di Olimpia ai giochi moderni con un ospite illustre, l’immancabile John Lemon, che ha già iniziato ad allenarsi.

L’edizione numero 90 si preannuncia grandiosa, ricca di novità e sorprese, Già si conosce la prima: i giardini Biovès, nel 2024, resteranno aperti con accesso libero alle strutture esposte.