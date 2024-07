Al via l’iniziativa “Les Cadets de la Police Municipale de Cannes”

Si tratta di una novità per la Francia intera: la capitale del cinema promuove una iniziativa denominata: “Les Cadets de la Police Municipale de Cannes”.

È parte del Servizio Nazionale Universale: tra ottobre 2024 e gennaio 2025, 20 giovani, di età compresa tra 15 e 17 anni, potranno completare la seconda parte obbligatoria del Servizio Sociale Universale nell'organico della Polizia municipale di Cannes.

Una missione di interesse generale di 84 ore che mira a sviluppare una cultura di impegno e senso civico e rafforza le azioni del comune a favore dell'autonomia, dell'emancipazione e della responsabilità delle generazioni future.

Così si è espresso il Sindaco David Lisnard: “Cannes è orgogliosa di accogliere i primi Allievi della Polizia Municipale, giovani volontari, chiamati a svolgere missioni di interesse generale.

Il Servizio Nazionale Universale è un'esperienza di vita che garantisce l'apertura mentale, l'acquisizione di regole comuni e il senso civico necessari per diventare adulti liberi e responsabili.

Questo programma, pioniere in Francia, crea legami tra generazioni, ma anche tra i giovani e il loro Paese".





Il SNU offre ai giovani dai 15 ai 17 anni, provenienti da tutta la Francia, l'opportunità di partecipare alla costruzione di una società impegnata, costruita attorno alla coesione nazionale.

È anche un'opportunità per conoscere la vita collettiva, per creare nuovi legami, per trovare il proprio posto nella società e per scoprire un altro territorio. Questo sistema si svolge in tre fasi:

Un soggiorno obbligatorio di coesione di due settimane effettuato nell’anno successivo alla terza classe, consente anche di effettuare valutazioni individuali in termini di salute, analfabetismo, cultura, competenze;

Una Missione di Interesse Generale (MIG) obbligatoria che si inserisce in una logica di sostegno ad un progetto personale e professionale (84 ore) e che viene svolta presso il dipartimento di residenza del volontario;

Una fase di impegno volontario di almeno tre mesi, realizzabile tra i 16 ed i 25 anni.

Il Comune di Cannes offre a 20 giovani l'opportunità di completare il loro periodo presso la più grande polizia municipale di Francia in rapporto al numero degli abitanti. L’iniziativa si chiamerà “Promozione Georges Pompidou”.



Il programma, pionieristico in Francia, è rivolto esclusivamente ai giovani di età compresa tra 15 e 17 anni che hanno completato la prima fase della SNU. Comprende un totale di 84 ore di impegno al servizio della città (da fine ottobre 2024 a fine gennaio 2025), corsi teorici e operazioni sul campo a contatto con la popolazione.