Dal 13 al 16 settembre la 16ª edizione della "Monaco Classic Week-La Belle Classe"

Organizzata dal 13 al 16 settembre dallo Yacht Club di Monaco, la Monaco Classic Week-La Belle Classe testimonia da sempre lo splendore del patrimonio marittimo navigante.

Creata nel 1994, questa biennale unica al mondo mette in mostra le prestigiose imbarcazioni della nautica da diporto di un tempo, piccoli e grandi yacht.

L'appuntamento riunisce gli armatori e i loro equipaggi, che affrontano le prove nautiche, per sfociare nelle tradizionali serate organizzate nell'"Art de Vivre la Mer".

Per la 16a edizione sono attese 110 imbarcazioni antiche, a vela e a motore, alle quali si aggiungeranno una ventina di dinghies 12' oltre ad una decina di motoryacht d'epoca, 50 antiche canoe, tra cui una trentina di Riva e 3 canoe risalenti all'inizio del XX secolo e una cinquantina di barche a vela tradizionali.

Al fianco di Tuiga (1909), la nave ammiraglia dello Yacht Club di Monaco, sono attesi in particolare: Maliclaire, una goletta di 35 m risalente al 1909, Creole, il tre alberi goletta costruito nel 1927 dal cantiere Camper & Nicholsons e Atlantic, replica della famosa goletta a tre alberi, guidata dal leggendario Charlie Barr, che segnò per sempre la storia della vela, stabilendo nel 1905 il primo record della traversata del Nord Atlantico. Una performance che rimarrà insuperabile per 75 anni.

Ci sarà anche una mostra fotografica dedicata al Principe Ranieri III, fondatore dello Yacht Club di Monaco e appassionato di vela, del quale si celebra quest'anno l'anniversario dei 100 anni dalla sua nascita.

Gli appassionati e il grande pubblico potranno passeggiare liberamente sulle banchine e visitare il Villaggio degli espositori (pittori, fotografi, artigiani, negozio ufficiale del Y.C.M.) la cui apertura (ingresso libero) è prevista da mercoledì 13 settembre alle ore 10.00.