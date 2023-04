La prima cosa da dire quando parliamo di indagini per assegno di mantenimento è che riguarda una delle tante cose che può fare per noi un investigatore privato o meglio un'agenzia investigativa dove operano questi professionisti nel settore che spesso le persone inquadrano in maniera errata perché conoscono poco questa figura professionale o la conoscono per sentito dire e quindi in maniera molto parziale e soprattutto in certi casi addirittura molto romanzata.

Prima di tutto si ha un'idea di questa figura professionale errata per quanto riguarda il fatto che la stessa non ha regole quando invece ne ha da seguire e parliamo di regole di ingaggio che deve apprendere durante il periodo di tirocinio e apprendistato insieme a dei colleghi più esperti che insegneranno un sacco di cose.

Un'altra cosa che poche persone sanno è che comunque per poter aprire un'agenzia investigativa bisogna aver conseguito una laurea possibilmente in scienze e tecniche dell'investigazione oppure in giurisprudenza oppure in scienze politiche e questo significa che questi professionisti devono avere una certa preparazione.

Per quanto riguarda queste indagini titolo di questo articolo teniamo presente che sono un importante strumento per un genitore che magari vuole avere una conferma su come vengono utilizzati questi soldi che dovrebbero essere destinati a sostenere economicamente un figlio nell'ambito di una separazione tra i due coniugi.

Questo significa che per qualche motivo e a un certo un punto un genitore potrebbe avere dei dubbi sul fatto che questo denaro che deve essere usato per tutte le spese che può avere un figlio per esempio per le spese scolastiche o per le spese per l'abbigliamento o per qualsiasi altra cosa che lo riguarda viene utilizzato dall'altro genitore per scopi personali e non per quello.

E quindi a quel punto potremmo chiedere un aiuto ad un investigatore privato per capire se c'è un caso di infedeltà nel versamento dell'assegno e per capire l'effettiva destinazione dei soldi.

Ma può essere anche il genitore che è accusato di tutto ciò a volere le indagini di un investigatore per provare la sua buona fede.

Le indagini per quanto riguarda gli assegni di mantenimento sono indagini delicate

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte comunque queste indagini per gli assegni di mantenimento sono indagini delicate che non devono essere affidate a chiunque o al primo investigatore che vediamo in qualche pubblicità, ma dobbiamo assicurarci della buona reputazione di questa persona e della sua professionalità.

Per arrivare a questo obiettivo naturalmente dovremo chiedere aiuto a qualche amico o amica che magari ha conoscenze da questo punto di vista nel senso che magari ha avuto bisogno di un investigatore privato per questo motivo o per altri motivi simili e quindi una persona di cui si fida, e semplicemente la vuole consigliare per noi.

Poi a parte questo consiglio possiamo andare a guardare le varie recensioni su internet e comunque sarà decisivo il primo incontro conoscitivo per capire se scatta una certa alchimia e per capire se a livello economico le tariffe ci convengono.