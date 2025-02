Citron Givré, 69 concorrenti ai nastri di partenza della corsa in maschera di Mentone a scopo benefico

Grande allegria per la Citron Givré

Organizzata dall'Ufficio del Turismo della Città di Mentone e dall'associazione Menton Marathon Athletics, nell'ambito della 91ª edizione della Fête du Citron®, la corsa in maschera di beneficenza Le Citron Givré si è svolta il 22 febbraio sull'esplanade Francis-Palmero. Una gara unica all'insegna della solidarietà e del buon umore.

Il via è stato dato da Chewbacca, alias Jean-Claude Alarcon, vice delegato per lo Sport. 69 corridori travestiti sono partiti per completare 5 km (andata e ritorno fino al porto di Garavan), tra cui Elona, 10 anni, neoeletta nel 2° consiglio comunale dei giovani.

“Questa prima edizione è stata creata a beneficio delle vittime spagnole di Valencia. Mentone e Valenza sono città gemellate, in particolare attraverso la fornitura di agrumi per la Fête du Citron®” , ha sottolineato il sindaco, Yves Juhel, durante la cerimonia di premiazione. Oltre alle tazze, Patrick Estève, presidente del Cercle Blasco Ibàñez, ha presentato anche delle ceramiche. Il sorteggio consentirà a venti piloti di partecipare all'E-Prix di Monaco del prossimo maggio.

La somma di 1.035 euro, ovvero l'intera somma raccolta, sarà devoluta all'associazione dei vigili del fuoco di Valence, in segno di riconoscenza per il loro prezioso aiuto durante le inondazioni del novembre 2024.

Podio femminile 1. Pauline Armangau 2. Odile Charrol 3. Coralie Baudry

Podio maschile 1. Adam Zenasni 2. Adrien Estève 3. Max Duca