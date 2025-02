Tutte pazze per le parigine: calze calde e sexy!

Quando in inverno il freddo mette a dura prova i nostri outfit, ecco che arrivano in soccorso loro: le calze parigine! Stilose, eleganti e anche sexy, danno una marcia in più al look e in più sono calde! Insomma cosa vogliamo più dalla vita?

Una via di mezzo tra autoreggenti e gambaletti, questa tipologia di calze arriva pochi centimetri sopra il ginocchio, di solito in materiali caldi come la lana o il cashmere, a volte anche handmade, lisce, a coste o traforate. Dotate di una fascia elastica all’estremità superiore, che garantisce una perfetta aderenza alle gambe, sono comode e confortevoli, ma anche iper femminili e si indossano tutto il giorno da mattina a sera.

Ideali per chi ama scoprire le gambe anche in inverno senza cedere ai collant più scomodi e che stringono la vita. Ma sapete da dove arrivano? Conoscete l’origine delle parigine? C’è una lunga storia, che vale la pena conoscere. Ve la sveliamo noi…

La storia delle calze parigine: dagli esordi a oggi

La loro è una storia di sensualità, desiderio e di libertà. Grande complice del loro successo è stato il cinema che negli anni, e in numerosi film, ha riproposto questo indumento donandogli un forte potere erotico che fino agli anni Settanta ha creato scandalo. Fu Maria Antonietta di Francia la prima a indossarle ed innamorarsene, da qui deriva il loro nome, parigine appunto.

Se la regina amava i primissimi esemplari, molte sono state le donne che nel primo ‘900 le hanno indossate con orgoglio. Mentre altre, invece, le hanno ripudiate del tutto. Di certo sono state molto utili alle atlete nel primo dopoguerra. In quel periodo, quando il mondo dello sport ha accolto anche le donne, queste ultime indossavano delle calze alte al ginocchio, rigorosamente bianche, come parte della loro divisa da tennis, creando così un look immortale.

In un certo senso, le parigine sono le antesignane delle moderne autoreggenti. Infatti, sempre dagli anni Venti in poi, queste calze sopra al ginocchio, che man mano sono diventate sempre più sottili, venivano indossate in abbinamento a un reggicalze sapientemente nascosto sotto la gonna. E a loro modo le parigine sono diventate simbolo di libertà e femminilità.

Ma è negli anni Trenta che compaiono in ogni guardaroba femminile grazie a DuPont che nel 1939 inventa il nylon, un materiale a basso costo, elastico e resistente che permette ad ogni donna di andare fiera delle sue gambe. Le stesse calze, con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, vengono donate per lo sforzo bellico e utilizzate per creare paracadute oppure corde per aerei e tende. Nello stesso periodo era piuttosto difficile riuscire a reperire queste calze, considerate dei beni di lusso, visto che le fabbriche erano impegnate nella realizzazione di abbigliamento per il comparto militare.

Per le parigine gli anni ‘60 furono una svolta, poiché alcune icone, tra cui la supermodella Twiggy, sono state più volte immortalate con vestiti a trapezio, micro pantaloncini o minigonne e calze parigine, ma ciò che conta è che ancora una volta esprimono un senso di emancipazione.

Nel 1967 nascono le calze Hold Up di Pretty Polly, praticamente delle parigine che stanno su da sole, perché hanno delle bande elastiche all’interno, che non le fanno cadere. In questo modo viene messo da parte il reggicalze, almeno come accessorio funzionale, restando però come complemento decorativo.

Nella loro versione più cool, le parigine sono l’accessorio da avere durante gli anni Novanta, grazie al film “Clueless - Ragazze a Beverly Hills” dove la protagonista le abbina all’uniforme scolastica in giallo tartan e grazie anche al personaggio di Carrie Bradshaw in “Sex and the City”.

Fortuna e sfortuna hanno contrassegnato la storia delle parigine che, dopo essere state scelte e sdoganate da moltissimi stilisti, sono tornate in auge e ora è piuttosto difficile non acquistarne almeno un paio. Per addolcire anche le giornate più fredde. Trés chic.

Come abbinare le calze parigine

Infine non ci resta che scoprire come abbinare le parigine. Nonostante la loro natura civettuola, hanno dimostrato una sorprendente versatilità. Per prima cosa dovete tenere a mente solamente che le gambe, anzi le cosce, devono essere scoperte. In buona sostanza, bisogna indossare un outfit corto, che può essere un vestitino, una minigonna o un pantaloncino magari in simil pelle. Si deve vedere che, dopo il bordo delle parigine, le cosce sono nude o velate. Insomma, si deve notare il contrasto. Certo è che non si tratta di una regola da seguire come fosse un’imposizione. Nessuno vi vieta di indossare le parigine sotto un abito lungo o una gonna longuette e plissé, magari con spacchi laterali da cui le calze si possono intravedere con un gioco vedo non vedo.

Mai abbinarle a capi eccessivamente succinti, ma prediligere sempre quelli più morbidi e larghi. In questo modo la figura viene bilanciata e le gambe sono senza dubbio in primo piano. Con un maxi blazer usato come vestito o minidress arricciati, donano comfort e glamour in pochi secondi, mentre con una gonna a pieghe sono ideali per uno stile collegiale assolutamente irresistibile.

Se invece volete sfoggiarle, ma avete paura che cedano continuamente, potete osare con le calze effetto parigine. Praticamente sono dei collant velati, più scuri fin sopra il ginocchio e poi nettamente più chiari nella parte alta della coscia.

I colori più gettonati per l’inverno sono ovviamente il nero e il grigio, ma anche le parigine effetto mélange o traforate color panna sono tra i modelli validi per la stagione fredda ed esaltano in chiave romantica l’aspetto di tutti i giorni, rendendolo a prova di Cupido. Senza dimenticare che sono incredibilmente maliziose se indossate con la lingerie di pizzo e seta per andare a dormire!

Perfette sia con mocassino basso che con tronchetto alto o al massimo con un tacco largo e non troppo alto. Anche con décolleté e anfibi sono al top. Un altro abbinamento di tendenza consiste in parigine e stivali cuissard. Per chi non lo sapesse si tratta dei classici stivali lunghi fino al ginocchio che sono un vero e proprio must have di questi ultimi tempi. Bellissimi da indossare con le parigine che spuntano al di fuori. Il risultato sarà uno stile che di certo non può passare inosservato.

Abbiamo pensato a vestiti e scarpe, ma non possiamo esimerci dal parlare di accessori. L’accoppiata vincente si sceglie con una borsa da portare a mano o a spalla. E voilà, il look più chic dei prossimi giorni è servito.