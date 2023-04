L'evento di moda Oversise si terrà a Monte-Carlo dal 15 al 17 maggio

L’evento di moda Overside, patrocinato dall'Ambasciata Italiana di Montecarlo e il COM.IT.ES, si terrà

dal 15 al 17 Maggio 2023 a Montecarlo. L’idea nasce dall'intento di favorire startup e aziende già

avviate portandole all'attenzione del Principato di Monaco, una finestra internazionale ed esclusiva

pronta a valorizzare le eccellenze di stilisti ancora da scoprire.

Il programma dell’evento Overside prevede la sezione The Showroom, aperto al pubblico dal 15 al 17

Maggio, un’area per i brand dedicata all’esposizione di prodotti e al networking; la sezione The Fashion

Show, una sfilata solo su invito il 15 Maggio per presentare le Maison; e la sezione The Hub, destinata

ad attività ed iniziative legate al mondo fashion come conferenze sulla sostenibilità.

L’opening ufficiale di questa prima edizione è il 15 Maggio alle ore 17 presso il favoloso terrazzo

scenico dell’Hotel de Paris con la sfilata di capi ed accessori selezionati dai Brand.

A presentare la sfilata nella suggestiva location ci sarà Elisabetta Gregoraci, madrina dell’evento,

accompagnata da un DJ set.

Al termine della sfilata un aperitivo di Champagne celebrerà l’opening ufficiale dell’esposizione dei

brand e dei loro prodotti al primo piano dell’Hotel nei saloni Prince Jacques 1er e Princesse Louise

Hippolite.

L’esposizione dei brand presso i saloni è aperta al pubblico dal 15 al 17 Maggio dalle ore 10 alle 18.