Il 2° trimestre rafforza quindi i risultati ottenuti all'inizio dell'anno, con le vacanze scolastiche e il mite sole primaverile che hanno incrementato il numero di visitatori stranieri prima della pausa estiva, così come i visitatori francesi, che hanno beneficiato in particolare dei giorni festivi di maggio.

Il 1° semestre 2024 si è concluso con un'ottima performance turistica per Nizza. In ogni mese, la città ha registrato un aumento del tasso di occupazione e del RevPAR rispettivamente di +3,4 punti e +11,6% rispetto al 2023.

Le prospettive per il resto del periodo estivo e per l'autunno sono altrettanto ambiziose, grazie soprattutto all'offerta di eventi internazionali e al calendario sportivo di quest'anno in tutta la destinazione, tra cui il Gran Finale del Tour de France, l'Étape du Tour, i Campionati Mondiali di IronMan (F) e il Nice Jazz Fest!