“In Costa Azzurra non vive solo chi campa di turismo”: il caro prezzi indebolisce pensioni e salari! (Foto)

Pienone in Costa Azzurra: per chi vive di turismo le giornate si sono tinte di rosa, come i fiori di pesco, ma per chi “vive” sulla Côte campando con il proprio stipendio o con la pensione la situazione è un bel po’ diversa.

Il giorno dopo Pasquetta il mercato di Libération, il più affollato di Nizza, è, come al solito, pieno di persone che cercano prodotti dell’agricoltura con un occhio ai prezzi che lievitano quotidianamente…o quasi.

Una serie di fotografie, scattate ieri, documentano prodotti e prezzi: l’inflazione, anche in Francia, si sta “mangiando” i salari e mangiare si fa ogni giorno più costoso.

Qualche esempio : una “barchetta” di fragole (500 grammi) 7,90 euro, mele che variano tra i 2 e i 3,90 euro il chilo, pomodori 5,20 euro, finocchi 4 euro, zucchini 7 euro, kiwi tra 0,70 e 0,90 l’uno, carote 2,95 il chilogrammo, spinaci e limoni 6 euro.

Si potrebbe andare avanti all’infinito, ma la situazione non cambia e nemmeno s’intravvede un’inversione di tendenza.

Nei supermercati sono iniziate le “super offerte”, merci vendute anche col 30% di sconto, ma si tratta di prodotti civetta o che incidono poco sul carrello della spesa.

Le lamentele crescono, soprattutto da parte di persone con sti fisso o di pensionati: nei prossimi giorni sarà di scena un altro sciopero generale e l’inflazione sta diventando centrale nelle proteste di una consistente parte di cittadini.

Perché, in Costa Azzurra, non vive solo chi “campa di turismo”: dopo il “caro casa”, il “caro energia” ora è il “caro prezzi” che sta dando una mazzata ad una parte della popolazione che mai lo avrebbe immaginato.

Giovedì 13 aprile 2023 è stato indetto un nuovo sciopero generale, a scendere in piazza non saranno solo quanti protestano per la riforma delle pensioni, il caro vita sta diventando un problema serio per tanti francesi.