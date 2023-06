La Città di Cuneo sui tram di Nizza (Foto)

“Visitez Cuneo, en Italie” è il claim comparso sui tram della Città di Nizza.

Per 15 giorni immagini paesaggistiche della Città di Cuneo hanno “invaso” la località della Costa Azzurra comparendo sulle linee centrali del trasporto pubblico urbano, insieme ad un QR Code e all’indirizzo web del sito www.cuneoholiday.com.





L’iniziativa nasce dall’adesione del Comune di Cuneo (per il quarto anno consecutivo) al progetto “10 Comuni”, realizzato dalla Camera di Commercio Italiana a Nizza con l’obiettivo di favorire il turismo delle città italiane.



“Per la nostra città e per tutto il territorio cuneese si tratta di un’ottima vetrina, – dichiarano la Sindaca Manassero e il Vicesindaco Serale - grazie all’esposizione dei manifesti proprio in concomitanza con la 76ª edizione del Festival di Cannes e dal consistente afflusso di turisti dal nord della Francia ma anche dagli Stati Uniti e dall’Oriente attraverso il vicino aeroporto. Le campagne di promozione, se ben fatte, sono sempre efficaci: sono molti, infatti, i turisti francesi e non solo che arrivano dall’estero per visitare Cuneo. Questa iniziativa, inoltre, ci rende ancora più vicini a Nizza, con cui il prossimo anno celebreremo il 60° anniversario del nostro gemellaggio.”