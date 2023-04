Paura a Nizza: Ministro e Prefetto vietano l’ingresso in città ai tifosi del Basilea

La “grande paura” si è impadronita di Nizza, mentre la propria squadra di calcio, questa sera, all’Allianz Riviera cercherà di raggiungere le semifinali di Conference League, scrivendo una nuova pagina libro della propria storia.

La “grande paura” non è il risultato, ma quello che potrà accadere oggi e domani “fuori dallo stadio”: è annunciato l’arrivo in città di poco meno di duemila supporter del Football Club de Bâle, la formazione svizzera che contenderà l’ambito traguardo al Nizza.

La tifoseria del Basilea è considerata estremamente pericolosa e il rischio che Nizza possa trovarsi, suo malgrado, coinvolta dalle prodezze delle due tifoserie, per giunta di tendenza politica opposta, è fortissimo.

Due ordinanze, la prima del Ministero dell’Interno e la seconda del Prefettto delle Alpi Marittime, hanno vietato la trasferta alla tifoseria del Basilea e l’accesso allo stadio, ma il timore che una parte della tifoseria svizzera possa superare i controlli di polizia e giungere a Nizza è alto.

L’ordinanza del Ministero dell’Interno indica analiticamente le “prodezze” di cui i supporter elvetici sono stati capaci:

“Considerato che



le trasferte del Basilea Football Club sono spesso fonte di turbative dell'ordine pubblico derivanti dal comportamento violento di taluni tifosi o individui che ne approfittano;

la qualità del tifo si è manifestata in giro per gli stadi e nei centri cittadini dei luoghi di incontro, sia attraverso risse tra tifosi sia attraverso il lancio di ordigni pirotecnici o proiettili vari;

questo è stato particolarmente vero durante la partita col Salisburgo il 19 marzo 2014 durante il quale getti di proiettili e fumogeni hanno provocato l'interruzione della gara;

il 20 ottobre 2014 a Berna, scontri tra tifosi del Basilea e del Berna ha richiesto l'intervento della polizia e ferito quattro sostenitori;

il 18 aprile 2015 a Sion, i tifosi del Basilea hanno causato ingenti danni al palazzetto dello sport;

il 20 maggio 2015, in occasione della partita tra FC Basilea e FC Aarau, gli scontri si sono svolti in tribuna e in campo;

il 10 marzo 2022 a Marsiglia i tifosi del Basilea hanno disatteso un decreto prefettizio che vietava la loro presenza in un perimetro definito attorno allo stadio e si sono avvalsi di numerosi dispositivi pirotecnici in tribuna e gli scontri avvenuti a margine dell'incontro tra i tifosi delle due squadre hanno provocato il ferimento di quattro agenti delle forze dell'ordine”.



Sempre secondo la medesima ordinanza i tifosi del Nizza non è che siano farina da far ostie e i rapporti tra le due tifoserie così vengono descritti dal documento ministeriale:

“Considerato che i rapporti tra i tifosi dell'OGC Nice e dell'FC Basel, che condividono un'ideologia politica opposta, sono intrisi di animosità; che prima dell'incontro tra le due squadre, il 13 aprile 2023 a Basilea, i tifosi delle due formazioni si sono contattati ed hanno programmato di scontrarsi;

che il giorno dell'incontro si è notato un uso massiccio di ordigni pirotecnici e al termine dell'incontro sui social sono state rilanciate provocazioni e che c'è da temere che l'incontro di “ritorno” del 20 aprile sia teatro scontri”.



Sulla base di queste considerazioni, il Ministro dell’Interno ha vietato, per la giornata di oggi, ogni spostamento dalle frontiere francesi a Nizza da parte dei tifosi del Basilea.

A sua volta il Prefetto delle Alpi Marittime ha vietato ai tifosi del Basilea o che col loro atteggiamento lascino presumere di esserlo, di accedere ad una buona parte dell’ipercentro di Nizza ed all’area dello stadio Allianz Riviera.

Il divieto ha valore fino a domani pomeriggio.

La città è controllata da ingenti forze di polizia: la “grande paura” è appena iniziata.

Al fondo di questo articolo sono inseriti il Provvedimento Ministeriale e quello del Prefetto