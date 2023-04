Parigi e Nizza sono le città dove l’immobiliare ha più valore

Dimmi dove sei proprietario e ti dirò quanto sei ricco: non si tratta di un gioco di società per trascorrere qualche momento in compagnia degli amici, ma l’analisi che un sito internet ha effettuato per stilare la classifica delle strade più prestigiose, per il valore immobiliare , in Francia, prendendo in esame le 30 più grandi città.

Si tratta del sito internet MeilleursAgents che anche quest’anno ha stilato la classifica che, peraltro, non è molto varia: Parigi si aggiudica i primi 5 posti e Nizza i successivi 5.

Una sorta di Parigi – Nizza a suon di migliaia di euro al metro quadrato: nessuna sorpresa, né sui valori indicati, né sulla classifica.

Da segnalare che la Regione Provence-Alpes-Côte d'Azur non si limita alla performance di Nizza, ma annovera all’undicesimo posto una strada di Aix en Provence e nei successivi cinque posti altrettante vie di Marsiglia.

Una Francia che, per quanto concerne il settore immobiliare, ha praticamente due capitali, Parigi e Nizza.

Sono i valori al metro quadrato che fanno la differenza: un alloggio a Parigi, lungo il Quai des Orfèvres, vale oltre 23 mila euro il metro quadrato e nessuna delle altre strade inserite nella Top 10 quota meno di 20 mila euro.

Tutte le strade di Nizza inserite in classifica si trovano ad Est della città, tra il Mont Boron e Cap di Nice: la strada di Nizza che guida a classifica è Avenue Jean-Lorrain a Cap de Nice dove acquistare un appartamento costa 10.692 euro il metro quadrato mentre le ultime due della Top 10 sfiorano i 10 mila, ma restano al di sotto.

Gli esperti si affrettano a ricordare che i prezzi sono in crescita e che i valori, a Nizza, potrebbero essere stimati per difetto.

Ecco, in ogni caso, la Top 10 così come stilata dal sito MeilleursAgents.

Parigi Orfèvres (Quai des) 23 002 Parigi Furstemberg (Rue de) 22.582 Parigi Guynemer (Rue) 22 483 Parigi Saint-Sulpice (Place) 21 982 Parigi Montaigne (Avenue) 21 786 Nizza Jean Lorrain (Avenue) 10 692 Nizza Germaine (Avenue) 10 248 Nizza Montfleury (Avenue) 9 968 Nizza Princesse Grâce de Monaco (Boulevard) 9 954 Nizza Forestier (Chemin) 9 856