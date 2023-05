Festival di Cannes: il Commissario Breton presenta la relazione “European Media Industry Outlook”

Ieri la 76a edizione del Festival di Cannes e il suo mercato cinematografico hanno le porte ai professionisti del settore audiovisivo. Il Commissario per il Mercato interno, Thierry Breton, si recherà in visita a Cannes il 18 maggio per incontrare start-up e innovatori nel settore audiovisivo e presentare la nuova relazione “European Media Industry Outlook”, che esamina le tendenze dei media e ne analizza l'impatto sul mercato e sull'industria dell'UE.

Il Commissario Breton pronuncerà inoltre il discorso di apertura del forum del cinema europeo, intitolato “Guardare al futuro: una visione per le industrie europee dell’audiovisivo e dei media”. Il suo intervento sarà seguito da discussioni sulla competitività del settore europeo dei media e sui futuri modelli di impresa con rappresentanti di alto livello dell'industria.

Al festival partecipano nove film sostenuti dalla sezione MEDIA del programma “Europa creativa”, quattro dei quali competono per la Palma d’oro: “Club Zero”, di Jessica Hausner, “La chimera”, di Alice Rohrwacher, “Rapito”, di Marco Bellocchio, e “Four Daughters” di Kaouther Ben Hania. I vincitori del festival di quest'anno saranno annunciati sabato 27 maggio durante la cerimonia di chiusura.

Maggiori informazioni sulla presenza della Commissione a Cannes sono disponibili qui.