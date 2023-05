Festival di Cannes, il comparto cinema piemontese sotto i riflettori.

Anche CNA Piemonte protagonista al Festival di Cannes. “La nuova vision- commenta il Segretario Regionale Delio Zanzottera - vede lo stanziamento di ingenti risorse per il comparto. Questo permette di rendere la nostra regione, ed il suo tessuto produttivo fatto di microimprese della filiera dell’ audiovisivo e del mondo dell’artigianato, estremamente competitivo creando attrazione per il mercato locale nazionale ed internazionale” .

Alla mission francese hanno preso parte anche l’assessore regionale allo Sviluppo Andrea Tronzano, il Presidente Nazionale CNA Cinema Gianluca Curti e Presidente Regionale CNA Cinema Mattia Puleo, che dice: “Una grande emozione e un grande traguardo per il comparto piemontese che porta a Cannes anche quest’anno una nutrita delegazione di imprese piemontesi, a dimostrazione di una regione in grande crescita e sviluppo”.

“Sono stati – aggiunge Puleo - due anni di grande lavoro. Il comparto cinema di CNA si conferma ancora una volta pronto a far cooperare e a tradurre in azioni concrete i progetti che gli imprenditori e gli artigiani del settore mettono in campo, sia a livello regionale che nazionale e, in questo caso, internazionale”.