Da oggi, per tre giorni, il Festival du Livre animerà la città e le sue strutture culturali

Sarà Christian Estrosi ad inaugurare ufficialmente la ventiseiesima edizione del Festival del Libro di Nizza che si svolge da oggi, venerdì 2 giugno 2023, a domenica 4 giugno 2023 nel Jardin Albert Ier dove sono stati allestiti numerosi stand.



Nel pomeriggio di oggi, alle ore 15, il sindaco di Nizza consegnerà il Premio Nice Baie des Anges a Philippe Besson per il suo romanzo “Ceci n’est pas un fait divers” (ed. Julliard).



Il 27° Festival del Libro di Nizza sarà, quest’anno più che mai, luogo d’incontro per gli amanti delle parole, della lingua e della letteratura: la manifestazione, oltre che sotto le palme del Jardin Albert Ier, coinvolgerà anche in diverse strutture culturali comunali.



Il festival è, quest’anno, presieduto da Giuliano da Empoli ed ha quale direttore artistico Franz-Olivier Giesbert.



Saranno più di 200 gli autori s’incontreranno a Nizza in una manifestazione il cui tema è " liberté(s)”.

Tre giorni di festival, incontri, dediche, spettacoli, letture, animazioni, proiezioni, scoperte e dibattiti: l’ingresso gratuito al Festival é da Place Massena.



Il programma completo della manifestazione è inserito al fondo di questo articolo





I « luoghi del festival »

Jardin Albert 1er (Arc de Vernet)

Forum des auteurs

Espace débats

Scène des trois grâces

Kiosque à musique



I « luoghi annessi » al Festival

Kiosque du TNN

Promenade du Paillon

Opéra de Nice

Rue Saint-François-de-Paule

Bibliothèque Louis-Nucéra

Place Yves-Klein

Lycée Masséna 2, avenue Félix Faure

L’Artistique 27, boulevard Dubouchage