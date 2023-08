Tra una settimana si accende TVMonaco: l'emittente monegasca cerca stilisti o creatori di moda

Manca una settimana esatta al lancio della prima televisione di Stato interamente finanziata e di proprietà del Principato di Monaco: venerdì 1 settembre alle 19.15 TVMonaco inizierà le proprie trasmissioni.

Si partirà subito con il telegiornale, l'informazione infatti sarà uno dei punti di forza dell'emittente monegasca, ma per il resto non è ancora stato presentato ufficialmente il palinsesto. Né è stato attivato il sito internet. Insomma, molto riserbo per quella che sarà sicuramente una grande e attesa sorpresa per tutti i monegaschi.

Come non si sa ancora se la nuova Tv di Stato, Direttore Generale Salim Zeghdar, e Vice Direttrice Nathalie Biancolli, che farà parte dell’Eurovisione, parteciperà già dal prossimo anno all’Eurovision Song Contest, la più prestigiosa manifestazione canora internazionale.

Attualmente conta una ventina di dipendenti, ma i responsabili del canale hanno stimato di raddoppiare il loro personale entro la fine del 2023 e di estendere ulteriormente il loro staff a circa 80-100 lavoratori entro la fine del 2024.

A tal proposito nei giorni scorsi sui canali social di TVMonaco è apparso un curioso annuncio di offerta lavoro da parte della proprietà: "Sei stilista, professionista della moda? Abbiamo bisogno di te! - si legge - Stiamo cercando un partner per fornire l'abbigliamento alla nostra presentatrice del meteo, che è di personalità frizzante e... piuttosto atipica".

L'annuncio si chiude con un appello: "Non siamo ancora riusciti a trovare questo profilo, quindi se sei uno stilista ispirato e creativo scrivici".

Insomma, se ritenete di essere creativi e avete voglia di trasferirvi nel Principato è l'occasione giusta per farsi avanti.