Ottobre, tempo di vaccinazioni: così a Nizza

Col mese di ottobre prende l’avvio, a Nizza, la campagna di vaccinazione per quanto concerne il Covid, l’influenza e il papilloma virus, oltre ad altri relativi a polio, meningite e pertosse.



L’iniziativa è a cura della città di Nizza con la finalità di contribuire a ridurre le disuguaglianze nell'accesso alla salute e per consentire a tutti di accedere alla vaccinazione a tutte le età della vita.



Nel centro di vaccinazione Hancy, che si trova in rue Hancy 10 , vengono iniettati gratuitamente i vaccini obbligatori o raccomandati (DTPolio, pertosse, MPR, Epatite B, Meningite, Papillomavirus) e formulati consigli secondo le modalità mediche previste nel calendario vaccinale edito dall’Haut Conseil de santé publique.



Dal mese di ottobre, sono proposte le vaccinazioni, senza appuntamento, contro il Covid 19, l'influenza stagionale e il papilloma virus.



Campagna di vaccinazione contro il Covid 19 a partire dal 2 ottobre

La campagna di vaccinazione contro il Covid-19 è rivolta preliminarmente a:

Persone di 65 anni e più;

Persone di età superiore a 6 mesi affette da più patologie con un rischio più elevato di forme gravi della malattia;

Persone immunodepresse;

Donne in gravidanza;

Residenti in strutture di alloggio per anziani non autosufficienti;

Persone ad altissimo rischio di forma grave secondo ogni situazione medica individuale e nel quadro di una decisione condivisa con i gruppi di assistenza;

Persone che vivono nelle vicinanze o in contatto regolare con persone immunocompromesse o fragili.

Il vaccino viene praticato a partire da 6 mesi dopo l'ultima infezione o iniezione di vaccino.

Chiunque desideri essere vaccinato, anche se non rientra nelle categorie sopra individuate, può ricevere un'iniezione contro il Covid-19.

Come il vaccino contro l'influenza stagionale, aggiornato ogni anno per adattarsi ai ceppi che più probabilmente circolano durante l'inverno, la campagna di vaccinazione autunnale contro il Covid 19 integra l'uso di vaccini adattati alle varianti circolanti maggioritarie.



Campagna di vaccinazione contro l'influenza stagionale a partire dal 17 ottobre

La vaccinazione contro l'influenza stagionale è fortemente raccomandata ogni anno per le persone di età pari o superiore a 65 anni, ma è aperta a tutti a partire da due anni.



Per le persone più vulnerabili, anziane o malate che non possono spostarsi la vaccinazione viene praticata a domicilio. Per fissare un appuntamento il numero telefonico é 04 97 13 49 26.



Campagna di vaccinazione contro il papilloma virus a partire dal 9 ottobre



Oltre alla campagna di vaccinazione proposta nei 29 istituti scolastici e operata dalla Direzione della sanità della città di Nizza, a partire dal 9 ottobre 2023 per le classi quinta, la Città di Nizza propone gratuitamente e senza appuntamenti, la vaccinazione di tutti gli adolescenti (ragazze e ragazzi) dagli 11 ai 19 anni al centro Hancy negli orari di apertura e nei centri di Moulins e Ariane ogni mercoledì dalle 14.30 alle 16 (escluse le vacanze scolastiche)

Sono due le dosi, a distanza di 6 mesi, necessarie per la vaccinazione contro le infezioni da papilloma virus.



La prima viene proposta in autunno, la seconda dose tra aprile e fine giugno 2024. La vaccinazione dei minori è soggetta all'autorizzazione dei genitori. Al momento della vaccinazione, il minore dovrà imperativamente essere munito del suo libretto di salute.

Inoltre un adulto dovrà essere presente: se non si tratta del genitore, è richiesta l'autorizzazione di almeno un genitore.