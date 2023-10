La scrittrice Margarita Cappock ospite della Biblioteca irlandese Princesse Grace Irish di Monaco

Margarita Cappock approfondirà gli intricati legami tra Bacon e il suo luogo di nascita, l'Irlanda, e il significato del tempo trascorso lì durante gli anni formativi della sua carriera.

Un dettaglio intrigante della sua vita rivela un viaggio meno noto nell'Irlanda occidentale nel 1929, che intraprese con il suo compagno e primo cliente, Eric Allden. La scoperta di questa spedizione farà luce sulla profonda influenza dell'Irlanda su Bacon e sulle profonde radici della sua identità culturale all'interno dei paesaggi del Connemara nell'Irlanda occidentale.

La ricerca di Margarita Cappock per il suo nuovo libro sull'artista sarà notevolmente facilitata da una collaborazione con la Francis Bacon MB Art Foundation di Monaco. Non è la prima volta che il Cappock lavora a Monaco. Un documentario, trasmesso nel dicembre 2022, su Bacon è stato co-presentato dalla scrittrice insieme con Adam Clayton - membro della band U2 e ammiratore dell'artista. Alcuni filmati sono stati girati alla fondazione e in altri luoghi di Monaco. Il documentario ha rivelato nuove informazioni sul primo dipinto di Bacon, che pende sul muro della fondazione.

"Siamo lieti di accogliere nuovamente Margaritar Cappock alla nostra fondazione e di partecipare a questa collaborazione incrociata con la Princess Grace Irish Library - dice Majid Boustany, Fondatore della Francis Bacon MB Art Foundation -. Ispirato dalla passione per la sua arte, ho fondato la Francis Bacon MB Art Foundation quasi dieci anni fa. Si è affermata come una risorsa riconosciuta a livello internazionale per studiosi, storici dell'arte, ricercatori e curatori e il lavoro del dottor Cappock arricchirà ulteriormente la nostra comprensione su Francis Bacon".

I biglietti possono essere acquistati al link https://www.pgil.mc/lectures/a-lecture-on-artist-francis-bacon