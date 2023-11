Visitare Corradini Home Solutions a Taggia è una esperienza che va oltre la vendita

Uno spazio poliedrico su 2500 mq dove il mondo del living si fonde con l'arte. Lo testimonia la scelta di ospitare Wrap, l'opera di Igor Grigoletto, un'installazione permanente che accoglie i visitatori. "Ci troviamo di fronte ad una forma quasi organica, viva, dinamica e cangiante, sebbene essa rimanga incastonata in una parete. - ci spiega l'artista - Qui, troviamo chi ha chiesto che avvenisse un cambiamento, chi l’ha permesso, chi ne usufruirà. Committente, artista e fruitore diventano un tutt’uno in vista di una rinnovata quotidianità dello spazio".

Concetti che rispecchiano la nascita di Corradini Home Solutions, come ci hanno raccontato Paola Succi (Store Manager) e Sara Corradini (Brand Manager) perchè questo è anche un progetto di famiglia. "Abbiamo cercato di trasmetterlo dando spazio ai punti di forza ed alle passioni di ognuno di noi. Non volevamo un semplice show-room. C'è anche una forte impronta al femminile di cui andiamo molto orgogliose. Abbiamo immaginato e realizzato un luogo che potesse innescare qualcosa di più: il senso di essere stupiti, il piacere di una esperienza e un punto di incontro a disposizione dei professionisti".

Ne è un esempio lo spazio di coworking (su prenotazione info@corradinihome.it - 0184 19 9 37 80). "Un servizio unico per offrire in un solo spazio: privacy, cataloghi, materiali, schermi - ricordano Paola Succi e Sara Corrardini - Qui c'è tutto quello che può servire ad un professionista. Immaginate di avere in un solo spazio tutto pronto: i materiali, il personale e la possibilità di osservare gli ambienti del cliente renderizzati con le soluzioni arredamento scelte. In questo modo si risparmia molto tempo e si offre un acquisto più consapevole".

Questo servizio insieme ad altre innovazioni in questo settore offrono un nuovo modello di approccio. "La nascita un anno e mezzo fa di questo punto vendita ha segnato un passo importante nella storia della nostra famiglia. Da parte nostra non c'era solo l’ambizione di fare un negozio o business. Come famiglia eravamo animati dalla volontà di esprimere qualcosa di diverso e nuovo: la voglia di creare armonia e di trasmetterla a chi ha la sensibilità di percepirla. È lo spirito con cui abbiamo aperto Corradini Home Solutions e fa parte tanto della nostra famiglia quanto dei nostri dipendenti" - concludono Paola Succi e Sara Corradini.