Costa Azzurra: alla scoperta del territorio. Il Parc Naturel Départemental de la Brague (Video e Foto)

Il Parc Naturel Départemental de la Brague è un vero paradiso di verde e di freschezza.

Situato su un altopiano calcareo percorso da valli, il parco, la cui altitudine varia da 40 a 245 metri, offre un'oasi di verde a 6 chilometri dal mare: il terreno è costituito da rocce sedimentarie calcaree. Nelle aree occupate da prati, negli avvallamenti e nel fondovalle, si osservano depositi alluvionali dell'era quaternaria.



Seguendo la Brague, lungo un magnifico percorso di 9 km, ci si immerge nei suoni cristallini delle cascate d'acqua, in mezzo agli ontani, fra un paesaggio che eccelle per il suo romanticismo.

Sono molte piante tra le quali l’ontano, il frassino, il ciondolo, il nocciolo, l’alloro e il noce.

E’ stato creato un percorso di scoperta adeguato alle famiglie in mezzo alla vegetazione del parco.

Sul soleggiato altopiano, la tipica vegetazione mediterranea esplode in tutta la sua suggestiva bellezza: diversi tipi di querce (querce da sughero, querce lanuginose e lecci) e pini (pini marittimi, pini a ombrello e pini di Aleppo).

Al riparo di questi alberi, si esaltano gli odori tipici dei mirti, lentischi, cisto e rosmarino.

Eccezionale il patrimonio ornitologico: capinere, gazze, cucù, ghiandaie e tordi si sono stabiliti in questo parco e accompagnano le passeggiate con i loro melodiosi versi. Lungo la Brague, popolata di cavedani e anguille, si possono scorgere uccelli acquatici come gallinelle, aironi, anatre.



E’ consigliato essere equipaggiati con scarpe da trekking e di fare molta attenzione agli ostacoli naturali e alle condizioni meteorologiche che possono aumentare il rischio di cadute. Alcune parti del sentiero sono chiuse al pubblico, occorre rispettare la segnaletica.

Accesso al parco