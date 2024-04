Dolceacqua, premiati i vincitori del concorso "Carugi in fiore" (FOTO)

Nonostante le previsioni meteo si è svolta ieri a Dolceacqua la prima giornata di “Carugi in fiore”, dove alle h.14:00 una giuria di tecnici ha girato tra le 13 composizioni, il tema di quest’anno sono i Giochi di una volta.



Gli obiettivi:

⁃ valorizzazione del patrimonio comune;

⁃ promozione dei valori ambientali e della cultura del verde come elemento di decoro e di mitigazione degli spazi;

⁃ valorizzazione ed incremento della conoscenza del territorio comunale e delle sue architetture;

⁃ sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente per mezzo della conoscenza dei fiori.



Ecco i vincitori:

1° IVONNE RAIMONDO - Agriturismo Stecadò con la composizione N. 9, vince il premio donato dal Ristorante “La Pasta di U”

2° ALESSIA CAMPISI, LORENZO DEBERNARDI, ALESSANDRA ORI E ALEX SPITERI

dell’Istituto Agrario E. Ruffini D. Aicardi di Sanremo con la composizione N. 7, vincono il premio donato dalla “Pizzeria il Borgo”

3° FRANCESCA RAFFO – Alimentari Francesca con la composizione N. 2, vince il premio donato dal “Bar Doria”



PREMIO ORIGINALITÀ a PATRIZIA PERRINO – B&B U Campanin e MICHELA FERRARO – Casa i Ciarui con la composizione N. 13 vincono il premio donato dalla Gelateria Monet



Alla giuria di quest'anno ha preso parte l’Assessore Jacques Pastor come rappresentante del comune di Monaco.

Gli altri giurati:

Beatrice Guglielmi, fiorista professionista;

Giulia Ferrari, architetto e fotografa;

Jamila Chilà, presidende del Centro Culturale e Ricreativo di Dolceacqua;

Oreste Polidori, artista;

Virginia Fazio, scultrice;

Elisabetta Giraldi, architetto;

Christian Terribili, presidente della Compagnia Carrista Zuveni di Santa Marta



Le composizioni saranno esposte fino a domenica 28 aprile, accompagnate da numerosi eventi che potrete trovare sul nostro sito internet alla pagina dedicata.



Un ringraziamento alla giuria, alle attività commerciali che hanno donato i premi, ai partecipanti al concorso, ai ragazzi della scuola Agraria di Sanremo e a tutti i volontari che come sempre ci danno un aiuto prezioso per la realizzazione dell’evento, lavorando per diversi giorni per far trovare ai visitatori i carugi allestiti.