Fayence: “Art de Vivre” a Le Grand Jardin

Nel sud della Francia, a una trentina di minuti da Cannes e Saint Raphaël, nel cuore del villaggio di Fayence si trova il Grand Jardin.



Nel XIX secolo, un generale dell'Impero scoprì da qualche parte nel nuovo continente una miniera d'argento e fu ricompensato per la sua scoperta. Innamorato di sua moglie, lei stessa marchesa e volendo farsi perdonare per le sue lunghe assenze, le offrì questa magnifica proprietà.

L'antica dimora della Marchesa è un giardino su tre livelli, ombreggiato da platani secolari e sottolineato da antiche balaustre.

Acquistato e poi restaurato da France France e Michel Allongue per ospitare fiere e mostre. È in questo luogo magico che si svolgono dal 1986, i Saloni degli Antiquari di Fayence.



Oggi Le Grand Jardin ospita eventi tra i quali “Art de Vivre”: è curato dalle tre figlie di France e Michel, accoglie diversi eventi dedicati all'Art de Vivre: le Jardin de la Déco et des Créateurs, les Jardins Des Epicuriens, Le Salon Maison et Projets Artpak e i quattro saloni d'antiquité & brocante che si succedono durante l’anno.



Queste le date dei saloni dell'antichità di Fayence previsti nel 2024:

Dal 4 al 12 Maggio 2024

Dal 13 al 21 luglio 2024

Dal 10 al 18 Agosto 2024

Dal 1° al 11 novembre 2024

Dal 28 dicembre al 5 gennaio 2025